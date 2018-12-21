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SBL／舊洋將回鍋3連發　賈西亞本周助陣富邦成焦點

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▲▼SBL新莊例行賽,達欣vs.台銀。賈西亞（圖／記者李毓康攝）

▲上季效力台銀的賈西亞，此次將加盟富邦勇士。(圖／記者李毓康攝)

記者杜奕君／台北報導

SBL的洋將更換腳步，顯然在本周仍未停歇！21日持續於彰化進行3天例行賽情況下，包括金酒、富邦勇士、裕隆都傳出再度進行洋將更換狀況，且來台者都是熟面孔，其中金酒因為貝斯惹上「麻」煩，找來季初效力台銀的伍茲回鍋，富邦則找上在上賽季效力台銀的賈西亞，至於裕隆則找來曾效力馬刺的老將道森。

上周SBL鬧出「麻」煩的金酒洋將貝斯，球團第一時間選擇明快開除，確實將對目前暫居例行賽第1的戰績造成極大影響，也讓後續戰況更加激烈，包括上周3連戰苦吞2敗的台啤，也有可能迎頭趕上。

根據金酒球團表示，貝斯在遭到開除後，球隊緊急找來季初曾效力台銀的伍茲代打，他也於21日上午抵台，目前練球的體能狀況維持不錯，但後續是否留人，僅能從本周狀況取決，目前球隊方面只能且戰且走。

▲▼第16季SBL熱身賽，台銀，99號 伍茲（Rashard Woods）、4號 史密斯（Greg Smith）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲季初效力台銀的伍茲，本周將緊急救火金酒。(圖／記者潘泓鈺攝)

且伍茲本周打完，就要離台回到家鄉過聖誕節情況下，本周面對台銀、達欣兩戰，伍茲的表現好壞就將決定其去留，且21日首戰他就將對決老東家台銀，屆時勢必有另類話題及火花存在。

至於開季頻頻進行洋將更替動作的富邦，本周則確定找來上季效力台銀的賈西亞，與米歇爾搭配進行本周賽程，至於基斯則註銷登錄，賈西亞上季在台銀一度幫助球隊打出耀眼表現，但球季中、後半段開始出現狀況，最終球隊未能闖進季後賽，賈西亞本季也未被台銀找回，之後他輾轉到菲律賓、日本等聯賽打滾，此次則獲得富邦青睞，再度回到SBL賽場。

賈西亞個人球技具備一定水準，打法也堪稱全面，但場上仍有情緒控管的問題存在，對於勇士軍團能否有強大助益，也將是他留用與否關鍵。

至於裕隆方面，上周找來的霍頓，戰力狀況明顯不如預期之下遭到撤換，球團找來34歲老將道森，過去曾有NBA馬刺資歷的他，過往就曾到璞園、裕隆進行測試，豐富的場上經驗值，對於老練的裕隆或許將有直接幫助。

▲▼金酒，9號 張容軒、41號 蘇奕晉、1號 貝斯（Paris Bass）、33號 夏普（Walter Sharpe）。（圖／籃協提供）

▲金酒貝斯因為持有大麻遭逮捕，金酒球團選擇第一時間開除。(圖／籃協提供)

關鍵字： 金酒貝斯伍茲台銀富邦勇士賈西亞
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