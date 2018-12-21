SBL／貝斯惹出「麻」煩　金酒例行賽龍頭受挑戰

▲貝斯因呼麻事件遭金酒開除。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

第16季SBL例行賽21日起將於彰化續戰，本周最大焦點莫過於上周風光登上例行賽第1位的金酒，洋將貝斯卻因為吸食持有大麻遭逮，遭球團忍痛開除。目前勝差僅領先台啤1場勝差的金酒，選擇緊急找來季初曾效力台銀的伍茲救火，而巧合的是，今日首戰伍茲就將碰頭開出他的前東家台銀，屆時勢必話題性十足。

季前一度因洋將屢屢出現無法來台、受傷等狀況，但金酒在找來貝斯與夏普搭配後，雙前鋒陣型反而打出佳績，而貝斯能飛擅扣的「跳跳人」打法，也迅速引起球迷關注目光，金酒戰機更是扶搖至上，本季不僅兩度擊敗強敵台啤，上周更風光站上例行賽第1位。

不過貝斯上周爆出「呼麻」遭逮的違法行徑，為了維持球隊紀律，金酒也選擇第一時間開除貝斯，至於本周則緊急找來季初曾效力過台銀的伍茲代打。

伍茲21日上午6點抵台後，隨即趕赴彰化與球隊進行首次訓練，金酒教頭吳俊雄表示，「伍茲整體狀況看起來還行，上午練球主要是先讓他熟悉球隊戰術，他本人對於首戰就要對上台銀，顯然是鬥志高昂。」

伍茲開季在台銀出賽6場，平均19.7分、5籃板、2.2助攻，雖然彈性與爆發力都與貝斯有拚，但整體三分球命中率僅有21.9%，球風過於單打獨鬥是當初台銀割愛最大主因。因此伍茲來到金酒後，能否幫助球隊穩住例行賽首位戰績，也將是他續留與否的考量重點。

金酒本周將先後對上台銀、達欣，在更換洋將情況下，團隊化學效應能否快速適應，會是本周金酒團隊的一大考驗。

至於上周彰化3連戰僅拿下1勝2敗的台啤，上周遭貝斯撞傷額頭慘縫9針的當家主控蔣淯安，本周是否恢復上場則還要再做評估，不過本季剛剛加入綠衫軍的王子綱替補表現出色，加上台啤整體團隊戰力依舊平均，本周仍有濃厚機會「超車」金酒，重新回到例行賽龍頭寶座。

▲伍茲重返SBL首戰就要面對開除他的台銀。（圖／記者潘泓鈺攝）