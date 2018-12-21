SBL／呼麻風波公開致歉　貝斯：盼未來能重返台灣籃壇

▲貝斯因吸食持有大麻事件遭金酒開除，他今天也公開向球迷及SBL聯賽致歉。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

鬧出持有大麻事件遭逮，進而遭金酒開除風波，本季在SBL表現亮眼的洋將貝斯，21日仍隨隊抵達彰化，並在場邊加油觀戰。目前仍因後續出庭問題遭限制出境，貝斯在金酒擊敗台銀賽後，也特別現身記者會向球迷及社會大眾致歉。貝斯強調因個人疏失向球迷、球隊甚至整個SBL致歉，也希望未來仍有來台打球機會。

日前因在夜店持有大麻，並在返家途中遭警察臨檢逮捕，貝斯在金酒球團第一時間選擇忍痛開除後，目前因為後續法律問題遭限制出境，今日他也隨球隊抵達彰化，並選擇在賽後記者會公開致歉。

貝斯首先向球迷、球隊，以及SBL聯賽表達歉意，「一切都是我個人的疏失，但我真的很愛台灣，希望還能有再回到這裡打球的機會。」

據了解，金酒高層在貝斯呼麻遭逮後，選擇為了球隊紀律而忍痛開除這位開季表現出色好手，雖不少球迷也喊話希望球團能夠網開一面，但球團仍決定結束與他的賓主關係，希望他好好反省並學到教訓。

目前金酒在洋將方面選擇「且戰且走」，找來開季曾效力台銀，但因不符隊型遭開除的伍茲，今早抵台就加入團隊練習，並染了一頭嶄新金髮的伍茲，此戰面對前東家繳出19分、10籃板，是否續留則還需下一戰對上達欣來觀察。

▲目前被限制出境的貝斯，今日仍隨金酒前往彰化。（圖／籃協提供）