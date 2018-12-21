運動雲

> >

SBL／少了貝斯照樣贏　夏普25+24領金酒笑奪7連勝

ETtoday運動雲

▲金酒夏普25分、24籃板領軍，笑擁7連勝。（圖／籃協提供）

▲金酒夏普25分、24籃板領軍，擊退台銀笑擁7連勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便少了每場能貢獻20.7分、10.9籃板的貝斯，身為目前SBL例行賽龍頭的金酒仍然打出王者之勢，21日面對目前排名墊底的台銀，金酒另一名洋將夏普挺身而出，全場狂砍25分、24籃板、5抄截、3火鍋，加上前來救火的伍茲也用19分、10籃板表現「棒打老東家」，最終金酒84比76勝出，笑擁7連勝。

由於雙洋將之一的貝斯因大麻事件遭到球隊開除處分，金酒戰力面臨不小的動盪考驗，緊急前來救火的伍茲今日上午6點才抵台，經過1次短暫練球就得披掛上陣面對前東家台銀，也讓金酒戰力陷入不小考驗。

不過開賽金酒仍打出不錯氣勢，主因就是陣中另一位洋將夏普內外穿梭，加上伍茲適時單打建功，上半場打完金酒還取得3分領先。

▲金酒夏普25分、24籃板領軍，笑擁7連勝。（圖／籃協提供）

▲伍茲(右)緊急來台救火，擊退前東家台銀。（圖／籃協提供）

但台銀第3節展現氣勢，高健益板凳殺出進帳9分，幫助台銀逆轉反以1分領先。不過末節台銀又遭遇莫名當機，一度近5分半鐘無法拿分，全隊單節僅有11分進帳，反觀金酒除了夏普持續發揮外，余純安也從板凳挹注7分進帳，最終金酒就以4分逆轉，笑納近期一波7連勝。

金酒夏普全場海灌25分、24籃板、5抄截、3火鍋，剛剛加盟的伍茲上場近23分鐘也有19分、10籃板進帳，本土方面余純安貢獻12分，射手于煥亞也有10分進帳。

輸球的台銀方面，羅德尼拿下17分、6籃板、2抄截，史密斯11分、14籃板，本土方面以張博勝、高健益各拿9分最高。

▲金酒夏普25分、24籃板領軍，笑擁7連勝。（圖／籃協提供）

▲金酒余純安扮演板凳奇兵，幫助球隊持續坐穩例行賽龍頭。（圖／籃協提供）

關鍵字： 金酒夏普貝斯伍茲余純安SBL
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

推薦閱讀

抗議不成搞笑慘摔　瑞佛斯：以為十字韌帶斷了

頂尖歐陸砍將對決　唐西奇飆生涯新高32分仍不敵快艇

SBL／貝斯惹出「麻」煩　金酒例行賽龍頭受挑戰

SBL／舊洋將回鍋3連發　賈西亞本周助陣富邦成焦點

熱門新聞

坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

王柏融IG打日文杉谷拳士來留言　桃猿隊友：阿娘威！神童

ABL／決勝期「軟手」　夢想家72比86不敵菲律賓本季首連敗

評選大聯盟最佳10大球帽　洋基僅第5！老虎主場最好看

讀者回應

﻿

最新新聞

1比賽前南華巴西球員全靜坐

2穆雷盼夢想家板凳能挺身而出

3夢想家不敵菲律賓本季首連敗

4屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

5井上湧貴崇拜黑田教練再來台灣

熱門新聞

1屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

2魔術有意透過交易得到林書豪

3高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

4王柏融IG打日文　桃猿隊友：阿娘威！神童

5夢想家不敵菲律賓本季首連敗

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366