SBL／少了貝斯照樣贏　夏普25+24領金酒笑奪7連勝

▲金酒夏普25分、24籃板領軍，擊退台銀笑擁7連勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便少了每場能貢獻20.7分、10.9籃板的貝斯，身為目前SBL例行賽龍頭的金酒仍然打出王者之勢，21日面對目前排名墊底的台銀，金酒另一名洋將夏普挺身而出，全場狂砍25分、24籃板、5抄截、3火鍋，加上前來救火的伍茲也用19分、10籃板表現「棒打老東家」，最終金酒84比76勝出，笑擁7連勝。

由於雙洋將之一的貝斯因大麻事件遭到球隊開除處分，金酒戰力面臨不小的動盪考驗，緊急前來救火的伍茲今日上午6點才抵台，經過1次短暫練球就得披掛上陣面對前東家台銀，也讓金酒戰力陷入不小考驗。

不過開賽金酒仍打出不錯氣勢，主因就是陣中另一位洋將夏普內外穿梭，加上伍茲適時單打建功，上半場打完金酒還取得3分領先。

▲伍茲(右)緊急來台救火，擊退前東家台銀。（圖／籃協提供）

但台銀第3節展現氣勢，高健益板凳殺出進帳9分，幫助台銀逆轉反以1分領先。不過末節台銀又遭遇莫名當機，一度近5分半鐘無法拿分，全隊單節僅有11分進帳，反觀金酒除了夏普持續發揮外，余純安也從板凳挹注7分進帳，最終金酒就以4分逆轉，笑納近期一波7連勝。

金酒夏普全場海灌25分、24籃板、5抄截、3火鍋，剛剛加盟的伍茲上場近23分鐘也有19分、10籃板進帳，本土方面余純安貢獻12分，射手于煥亞也有10分進帳。

輸球的台銀方面，羅德尼拿下17分、6籃板、2抄截，史密斯11分、14籃板，本土方面以張博勝、高健益各拿9分最高。

▲金酒余純安扮演板凳奇兵，幫助球隊持續坐穩例行賽龍頭。（圖／籃協提供）