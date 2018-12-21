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抗議不成搞笑慘摔　瑞佛斯：以為十字韌帶斷了

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▲瑞佛斯因為急著向裁判抗議，竟然在場邊直接慘摔。(影片源自youtube，如遭移除請見諒)

記者杜奕君／綜合報導

快艇21日於主場驚險4分差擊敗來訪的獨行俠，終止了近期一波4連敗。不過此戰除了兩隊的歐陸球星大演飆分秀戶別苗頭外，快艇總教練瑞佛斯(Doc Rivers)在第3節末一次抗議對手疑似兩次運球違例狀況下，竟激動搞笑摔倒成為另類焦點。對此瑞佛斯賽後幽默表示，「當我滑倒的那一瞬間，我以為我前十字韌帶摔斷了。」

雙雙處於連敗低潮的快艇與獨行俠，21日狹路相逢，在兩隊歐陸球星加里納利(Danilo Gallinari)、唐西奇(Luka Doncic)分別都轟下32分外，此戰一路拉鋸至最後階段，才由主場快艇驚險以4分勝出。

不過也由於戰況過於緊繃，快艇總教練瑞佛斯在第3結尾聲，因為抗議對手控衛巴瑞亞(J.J. Barea)疑似出現兩次運球違例狀況，而激動滑倒，另類逗趣狀況引發外界討論，也讓瑞佛斯可能預約本周「俠客傻球」名單。

對於自己的場邊另類搞笑戲碼，瑞佛斯賽後表示，「當我滑倒的那一瞬間，我心裡想著：我的前十字韌帶又撕裂了，球員時代我撕裂過一次，結果當教練又來一次。」

瑞佛斯強調，「醫生說我的前十字韌帶沒事，但我的身體告訴我可能撕裂了，明天我會好好去檢查一下。」

另外，此戰快艇也特別表揚過往曾為球隊效力10季的明星中鋒小喬丹(DeAndre Jordan)，此戰他不僅獲得前東家播放致敬影片，個人也攻下11分、22籃板進帳，成為獨行俠(前身為小牛)隊史24年來首位，能單季至少5度單場有20籃板進帳好手。

瑞佛斯談及這位昔日愛將時也直言，「快艇一定會退休小喬丹的球衣，他值得球隊這樣做，屆時我也希望我能待在他的身邊。」

▲快艇總教練瑞佛斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞佛斯因為激動抗議滑倒，成為場邊另類焦點。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 瑞佛斯快艇NBA籃球
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