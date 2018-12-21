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SBL／桑尼大爆發飆35分　裕隆轟本季新高93分宰璞園

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▲裕隆桑尼、道森，璞園簡偉儒。（圖／籃協提供）

▲裕隆桑尼狂轟35分，幫助裕隆拿下漂亮一勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

日前一度因腳踝傷勢陷入小小低潮，本季被視為SBL頂尖洋將的桑尼，21日對裕隆之戰重拾王牌本色，全場桑尼狂轟35分、14籃板，搭配回鍋洋將道森加盟首戰就貢獻14分、13籃板，林韋翰也有9分、8助攻供輸，裕隆93比74大勝衛冕軍璞園，單場93分也是恐龍軍團本季團隊得分新高表現。

本周也再度更換洋將，找來過去曾於璞園、裕隆測試的道森，道森正式加入恐龍軍團首戰，也有14分、13籃板的穩定貢獻，老練球風也可說相當符合裕隆需求。

但此戰裕隆贏球關鍵仍在桑尼，上半場璞園在射手簡偉儒替補持續貢獻火力情況下，僅以1分落後緊咬，但桑尼在3、4節火力全開，兩節個人就進帳多達23分，內線強勢進攻令璞園無力阻擋，比數也就此擴大，最終裕隆不僅以19分大勝，單場93分也寫下本季團隊新高。

▲裕隆桑尼、道森，璞園簡偉儒。（圖／籃協提供）

▲璞園簡偉儒此戰貢獻全隊最高14分。（圖／籃協提供）

桑尼全場狂轟35分、14籃板、4助攻、3火鍋，胡凱翔拿下本土最高16分，主控林韋翰則是9分、8助攻。

輸球的璞園方面，全隊雖有5人得分上雙，簡偉儒拿下14分最高，但防守端完全無法抵擋桑尼、道森的內線強攻，上周最佳球員凱爾此戰被限制到僅剩10分、7籃板，也讓衛冕軍的2連勝終止。

▲裕隆桑尼、道森，璞園簡偉儒。（圖／籃協提供）

▲裕隆道森加盟首戰就拿下雙十數據。（圖／籃協提供）

關鍵字： 桑尼林韋翰胡凱翔裕隆璞園簡偉儒
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