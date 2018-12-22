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SBL／夏普轟40分無用　金酒7連勝遭達欣斬斷

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▲達欣麥克連、蘇翊傑、范耿祥。（圖／籃協提供）

▲麥克連轟下本季個人新高32分，幫助達欣取勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

即便洋將夏普砍下追平SBL本季聯賽單場新高40分的好表現，但金酒22日面對達欣仍未能將連勝持續，在麥克連轟得32分，蘇翊傑也在末節回神拿下7分帶領下，達欣97比95驚險勝出，也讓金酒本季最長的7連勝就此終結。

在洋將貝斯出現呼麻事件情況下，金酒緊急找來前台銀洋將伍茲救火邁入第2戰，首戰就拿下19分、10籃板幫助球隊贏球的伍茲，此戰則進帳17分，但其餘數據平平，表現僅能算是中規中矩。

不過金酒陣中另一名洋將夏普則持續挺身而出，繼昨日以25分、24籃板幫助球隊取勝後，夏普此戰又轟下追平本季聯賽新高的40分外帶8籃板、5助攻。

事實上，上半場金酒仍手握7分領先，但第3節達欣「大麥克」發揮禁區優勢，單節有12分進帳，幫助達欣逆轉超前比分。

▲金酒夏普、伍茲、吳俊雄。（圖／籃協提供）

▲夏普狂轟40分，但金酒仍終止近期7連勝。（圖／籃協提供）

末節達欣除了麥克連持續維持火燙外，當家主控蘇翊傑也找回進攻手感，單節有7分進帳，加上夏普在終場前3分28秒吞下5犯離場，最終達欣順利逆轉超車，以兩分驚險勝出，也終止金酒7連敗。

達欣此戰贏球最大功臣首推大中鋒麥克連，他17投12中拿下本季個人最高32分，梅奧15分，林宜輝13分、6籃板、7助攻，蘇翊傑13分、5助攻。

金酒除了夏普40分、伍茲17分外，本土方面蘇奕晉拿下13分，柯旻豪7分、6籃板、8助攻。

▲達欣麥克連、蘇翊傑、范耿祥。（圖／籃協提供）

▲蘇翊傑末節回神，幫助達欣逆轉贏球。（圖／籃協提供）

關鍵字： 金酒夏普伍茲達欣麥克連蘇翊傑
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