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SBL／富邦勇士15顆三分轟炸　賈西亞重返台籃助宰台啤

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▲▼富邦勇士，14號 蔡文誠，4號 米歇爾（Tony Mitchell）、33號 歐頓（Daniel Orton）。（圖／籃協提供）

▲米歇爾持續爆扣轟炸，幫助富邦勇士驚險擊退台啤。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

將近兩個月未參與正式比賽，上季效力台銀的賈西亞，22日正式重返SBL賽場加盟富邦勇士，即便開賽首節與團隊的配合不佳，一度落後多達19分，但勇士軍團2、3節合計海灌58分，全隊三分球22投15中，高達68%的超高命中率，終於在最後關頭甩開台啤，以85比80勝出。賈西亞回歸繳出15分、14籃板。

本周富邦勇士在洋將選擇上再度換人，註銷基斯改找來上季曾效力台銀的賈西亞，離開SBL曾轉戰菲律賓、日本聯賽，賈西亞加盟首戰，近兩個月未正式比賽的調整狀況，也引發外界關注。

開賽台啤就發揮招牌快攻本色，頻頻撕裂富邦禁區，一度打出18比1猛烈攻勢，取得25比8的絕對領先。2節初期，台啤再度擴大領先來到19分之多，但此時勇士軍團總算開始找到準星，賈西亞、張宗憲連續朝籃框進攻情況下，半場終了前1分46秒賈西亞一次精彩補扣，富邦正式追成36平。

隨後富邦本土長人林郅為加入搶分行列，先發主力包括林書緯、蔡文誠以及賈西亞都有穩定發揮下，富邦上半場終了反而以40比39超前。

第3節富邦似乎開始找到賈西亞使用方式，米歇爾爆扣得手後，賈西亞、郭少傑林書緯連續三分球命中，富邦此時已經取得12分超前。

富邦團隊第3節團隊外圍手風極順，單節三分球9投8中，2、3節合計海灌58分，也穩住11分領先優勢。

末節台啤再靠塞瑟夫領軍逐漸收復失土，終場前2分鐘，雙方戰成78平，台啤雖靠新秀潘向挺大膽中距離搶得先機，但隨後張宗憲先是幸運三分球彈框破網，隨後他又妙傳讓米歇爾完成空中接力爆扣，台啤最後嘗試三分追平落空，米歇爾在終場前4.4秒又完成一次大車輪扣籃美技，就此奠定勝果。

賈西亞加盟富邦首戰繳出15分、14籃板，絲毫不見兩個月未參與正式比賽生澀，米歇爾則有16分、11籃板、8火鍋，林書緯15分、6助攻。勇士團隊三分球22投15中，高達68%的超高命中率是贏球最大關鍵。

5分惜敗的台啤方面，塞瑟夫23分、10籃板維持穩定表現，成力煥也有13分、6助攻進帳。

▲▼ 林書緯 。（圖／記者李毓康攝）

▲林書緯在富邦後場人手吃緊情況下，持續外圍火力發揮。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 富邦勇士賈西亞米歇爾林書緯台啤塞瑟夫
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