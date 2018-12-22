讚美羅斯本季重生　波波維奇：他仍是一股力量

▲羅斯本季的亮眼表現，讓波波維奇點名稱讚已是重生。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)本季在灰狼重新打出穩定耀眼表現，不僅曾有單場轟得50分的強勢表現，開季前29戰平均繳出19分、2.9籃板、4.7助攻，外帶高達49.2%的高投籃命中率，都讓羅斯重新擦亮球星招牌。對此馬刺名教頭波波維奇(Gregg Popovich)就表示，「羅斯仍是一股力量，他的表現棒極了！」

上季一度陷入無球可打，甚至可能退休狀況，羅斯在輾轉來到灰狼後，本季重新出發表現亮眼，邁入30歲的羅斯即便少了巔峰時期的切入滯空爆發力，但取而代之是更加穩定的中距離，以及生涯最佳的46.9%三分球命中率表現。

灰狼22日客場挑戰馬刺，賽前馬刺名教頭波波維奇就特別談到了羅斯本季的強勢回歸表現，波波維奇表示，「我為羅斯感到高興，他曾是聯盟最好的球員之一，然後突然他受傷了，但他現在仍是一股力量，在控球位置上仍是非常強大。」

波波維奇接著說道，「羅斯是個很強硬的孩子，現在他的投籃進步成這樣，這對所有人來說都是個驚喜。當你看到一個經歷這麼多年磨難的球員再次打出如此表現，你會為他感到無比興奮，我認為羅斯的表現棒極了。」

不過雖然得到了波波維奇的點名讚賞，但羅斯此戰面對黑衫軍則遭遇了不小麻煩，僅上場15分53秒，拿下4分、2籃板就因為左腳踝痠痛退場治療。

▲波波維奇直言羅斯本季的表現棒極了。（圖／達志影像／美聯社）