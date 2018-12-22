運動雲

> >

讚美羅斯本季重生　波波維奇：他仍是一股力量

ETtoday運動雲

▲飆風玫瑰羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯本季的亮眼表現，讓波波維奇點名稱讚已是重生。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)本季在灰狼重新打出穩定耀眼表現，不僅曾有單場轟得50分的強勢表現，開季前29戰平均繳出19分、2.9籃板、4.7助攻，外帶高達49.2%的高投籃命中率，都讓羅斯重新擦亮球星招牌。對此馬刺名教頭波波維奇(Gregg Popovich)就表示，「羅斯仍是一股力量，他的表現棒極了！」

上季一度陷入無球可打，甚至可能退休狀況，羅斯在輾轉來到灰狼後，本季重新出發表現亮眼，邁入30歲的羅斯即便少了巔峰時期的切入滯空爆發力，但取而代之是更加穩定的中距離，以及生涯最佳的46.9%三分球命中率表現。

灰狼22日客場挑戰馬刺，賽前馬刺名教頭波波維奇就特別談到了羅斯本季的強勢回歸表現，波波維奇表示，「我為羅斯感到高興，他曾是聯盟最好的球員之一，然後突然他受傷了，但他現在仍是一股力量，在控球位置上仍是非常強大。」

波波維奇接著說道，「羅斯是個很強硬的孩子，現在他的投籃進步成這樣，這對所有人來說都是個驚喜。當你看到一個經歷這麼多年磨難的球員再次打出如此表現，你會為他感到無比興奮，我認為羅斯的表現棒極了。」

不過雖然得到了波波維奇的點名讚賞，但羅斯此戰面對黑衫軍則遭遇了不小麻煩，僅上場15分53秒，拿下4分、2籃板就因為左腳踝痠痛退場治療。

▲馬刺教頭波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲波波維奇直言羅斯本季的表現棒極了。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 羅斯飆風玫瑰灰狼籃球NBA馬刺
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

推薦閱讀

尼克獨角獸將回歸？　波辛基斯2月再受檢測

坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

SBL／桑尼大爆發飆35分　裕隆轟本季新高93分宰璞園

SBL／呼麻風波公開致歉　貝斯：盼未來能重返台灣籃壇

熱門新聞

道奇清倉大交易　送出普伊格、坎普共4人至紅人

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

王柏融IG打日文杉谷拳士來留言　桃猿隊友：阿娘威！神童

陷交易傳言林書豪送漂亮助攻　11+5+4助老鷹逆轉尼克

讀者回應

﻿

最新新聞

1岳政華傷後復出冠軍戰飆勝投

2曾俊欣母親太累身體撐不住

3杰倫觸擊不成敲二壘打

4祖巴奇送AD驚天火鍋震撼全場

5登高看巨蛋　王柏融驚：小擔心耶

熱門新聞

1道奇清倉普伊格坎普等人去紅人

2魔術有意透過交易得到林書豪

3高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

4屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

5王柏融IG打日文　桃猿隊友：阿娘威！神童

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366