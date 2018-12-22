字母哥慘遭「顏扣」　綠衫軍布朗大秀不講理左臂猛灌

▲塞爾提克布朗升空，在字母哥面前上演左臂重扣。（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

本季公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)頻頻轟炸各隊禁區的精采表現，已經讓他成為開季至今「年度MVP」的最有力候選人。22日他也用30分的強勢表現領軍擊退塞爾提克。但綠衫軍布朗(Jaylen Brown)末節一次不講理的切入後左手爆扣，惡狠狠的「顏扣」字母哥，也難得讓外界看到他的吃癟狀況。

全場猛砍30分、8籃板、5助攻、3火鍋，安戴托昆波用如此精彩表現幫助公鹿13分之差踏破綠衫軍主場，「字母哥」也成為NBA官方公布，目前年度MVP排行榜的頭號熱門人選。

只不過強如安戴托昆波，此戰也遭遇綠衫軍戰將的強勢挑戰，比賽第4節塞爾提克搖擺人布朗就在剩下9分48秒時，一次強勢切入後的不講理升空左臂爆扣，惡狠狠的扣在試圖防守的字母哥眼前。完成此美技後布朗還霸氣做出秀肌肉手勢，只不過遭裁判吹判技術犯規處分。

布朗此戰以替補出發拿下全隊最高21分外帶7籃板、4抄截，雖然未能幫助綠衫軍捍衛主場，但此次扣爆字母哥的美技，確實讓人看見他的優異爆發力展現。

▲塞爾提克布朗升空爆扣，連字母哥也攔不住。（圖／達志影像／美聯社）