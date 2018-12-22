運動雲

> >

字母哥慘遭「顏扣」　綠衫軍布朗大秀不講理左臂猛灌

ETtoday運動雲

▲塞爾提克布朗升空，在字母哥面前上演左臂重扣。（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

本季公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)頻頻轟炸各隊禁區的精采表現，已經讓他成為開季至今「年度MVP」的最有力候選人。22日他也用30分的強勢表現領軍擊退塞爾提克。但綠衫軍布朗(Jaylen Brown)末節一次不講理的切入後左手爆扣，惡狠狠的「顏扣」字母哥，也難得讓外界看到他的吃癟狀況。

全場猛砍30分、8籃板、5助攻、3火鍋，安戴托昆波用如此精彩表現幫助公鹿13分之差踏破綠衫軍主場，「字母哥」也成為NBA官方公布，目前年度MVP排行榜的頭號熱門人選。

只不過強如安戴托昆波，此戰也遭遇綠衫軍戰將的強勢挑戰，比賽第4節塞爾提克搖擺人布朗就在剩下9分48秒時，一次強勢切入後的不講理升空左臂爆扣，惡狠狠的扣在試圖防守的字母哥眼前。完成此美技後布朗還霸氣做出秀肌肉手勢，只不過遭裁判吹判技術犯規處分。

布朗此戰以替補出發拿下全隊最高21分外帶7籃板、4抄截，雖然未能幫助綠衫軍捍衛主場，但此次扣爆字母哥的美技，確實讓人看見他的優異爆發力展現。

▲塞爾提克布朗升空爆扣，連字母哥也攔不住。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗升空爆扣，連字母哥也攔不住。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 字母哥安戴托昆波公鹿塞爾提克布朗NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

夜店妹魔鬼身材和臉孔　「希望男伴酒醒後撐得住」

推薦閱讀

讚美羅斯本季重生　波波維奇：他仍是一股力量

尼克獨角獸將回歸？　波辛基斯2月再受檢測

坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

SBL／桑尼大爆發飆35分　裕隆轟本季新高93分宰璞園

熱門新聞

道奇清倉大交易　送出普伊格、坎普共4人至紅人

林書豪不配合老鷹擺爛？　傳魔術有意交易換豪哥

中職／高志綱退役轉任教練　2003亞錦國手只剩恰恰3人

坦言屢遭交易很洩氣　林書豪：但被裁掉更糟糕

王柏融IG打日文杉谷拳士來留言　桃猿隊友：阿娘威！神童

陷交易傳言林書豪送漂亮助攻　11+5+4助老鷹逆轉尼克

讀者回應

﻿

最新新聞

1祖巴奇送AD驚天火鍋震撼全場

2登高看巨蛋　王柏融驚：小擔心耶

3哈波要價3億 道奇省錢還是砸錢？

4馬卡南謀殺式爆扣弗契維奇

5雙左投封鎖　新北藍首屆冠軍

熱門新聞

1道奇清倉普伊格坎普等人去紅人

2魔術有意透過交易得到林書豪

3高志綱轉任教練　2003亞錦國手剩3人

4屢遭交易洩氣　林書豪：被裁更糟

5王柏融IG打日文　桃猿隊友：阿娘威！神童

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿祝福王柏融加入

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

不好意思把王柏融帶到火腿　栗山英樹：好幸福

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366