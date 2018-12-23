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大鬍子39分10助攻領軍　火箭德州內戰7分退馬刺

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▲哈登狂飆39分、10助攻，領軍擊退迪羅臣的馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登狂飆39分、10助攻，領軍馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

火箭23日於主場迎敵馬刺，這場「德州內戰」打來也相當激烈，地主火箭靠著看板球星「大鬍子」哈登(James Harden)全場狂砍39分、10助攻，搭配卡佩拉(Clint Capela)21分及本季個人新高23籃板挹注，成功抵擋黑衫軍末節強勢反撲，最終火箭就以108比101驚險勝出。

本季馬刺、火箭兩支傳統勁旅，都不約而同面臨了戰績掙扎問題，兩軍目前勝率都僅超過5成底線，與過往角逐西區龍頭的強勢，有著不小落差。

但此戰兩軍交手仍打來激烈，上半場馬刺靠著新任一哥迪羅臣(DeMar DeRozan)領軍，加上火箭上半場僅拿本季團隊新低的41分之下，馬刺取得2分小幅領先。

但火箭在第3節強勢覺醒，單節團隊海灌43分，就此拉開領先優勢，甚至末節一度領先馬刺達17分之多。

但馬刺末節仍嘗試反撲，迪羅臣、艾德里奇(LaMarcus Aldridge)內外搭配，加上馬刺團隊群起追分，甚至一度逆轉超前，但火箭仍靠著最後兩分鐘內哈登、戈登(Eric Gordon)連續三分彈命中，讓火箭奠定7分贏球勝果。

哈登全場拿下39分、10助攻，但34投僅12中，命中率僅35.3%，卡佩拉拿下21分外帶本季個人新高23籃板，戈登也有18分進帳。

馬刺方面，迪羅臣進帳全隊最高28分外帶7籃板、8助攻，艾德里奇18分。

主場贏球後，火箭近7戰取得6勝，戰績上升至17勝15敗，但球隊當家主控保羅(Chris Paul)因左大腿扭傷，確定將至少缺陣2至4周，對整體戰力又是一大考驗。

▲哈登狂飆39分、10助攻，領軍擊退迪羅臣的馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪羅臣領軍反撲無效，馬刺在德州內戰不敵火箭。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 哈登火箭卡佩拉戈登馬刺迪羅臣
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