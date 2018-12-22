SBL／重返台籃先道歉　賈西亞當爸要變更沉穩

▲富邦找來賈西亞回鍋SBL。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

上季曾鬧出怒嗆媒體以及場上激烈抗議的賈西亞，22日重返SBL之戰不僅幫助新東家富邦勇士拿下勝利，全場15分、14籃板、3助攻的表現也相當稱職。不過賈西亞在賽後記者會上，首先先是向媒體道歉，強調自己上季怒嗆媒體的行為不會再發生，9月才當爸的賈西亞也展現更沉穩的心態表現。

第15季效力台銀一度幫助球隊暫居例行賽第1位置，但賈西亞在球季中、後半段出現不少脫序行徑，除了與對手、裁判常爆發口角外，甚至還曾鬧出賽後怒嗆媒體狀況，也讓他本季開打未能續留SBL賽場。

不過日前富邦選擇找他前來測試，賈西亞也獲得重返籃壇機會，他也坦言自己已經快3個多月沒好好練球，但原因是因為他9月才剛剛升格當了爸爸，為了照顧寶貝女兒才沒時間練習。

但賈西亞回歸SBL首戰仍展現不錯水準，全場繳出15分、14籃板、3助攻，比賽過程中即便看出他的體力稍有問題，但無論面框切入或三分投射，都仍有一定水準。

賈西亞更在賽後記者會先向台灣媒體道歉，強調上季怒嗆媒體的脫序行徑不會再發生。富邦總教練許晉哲則表示，「目前仍不會說基斯一定走人，一切仍要看他明日對上台銀之戰後再做評估，也不希望他出現像台銀泰勒那樣，來台首戰就意外受傷狀況，現在一切還是小心一點。」

至於輸球的台啤方面，則對裁判尺度頗有微詞，比賽過程中也確實出現王子綱切入上籃遭妨礙中籃，但未響哨狀況，讓總教練周俊三抗議吞下技術犯規狀況。

不過台啤當家主控蔣淯安因上周額頭遭撞傷縫9針影響，本周連續第2戰未出賽，但此戰拿下13分的台啤另一主力成力煥則強調不能拿蔣淯安缺陣當作輸球藉口，先檢討自己決勝期罰球與三分線未能把握。

▲賈西亞重返SBL首戰就繳出雙十數據助勝。（圖／籃協提供）