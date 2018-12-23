SBL／簡偉儒、簡浩樂扮板凳暴徒　璞園9分暢飲台啤

▲簡偉儒樂扮板凳暴徒，幫助璞園穩住最終勝利。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

開賽就一路壓制台啤取得雙位數領先，但璞園第3節面臨亂流一度遭台啤逆轉超前，不過此戰稱職扮演板凳暴徒的簡偉儒拿下11分、7助攻、3抄截，簡浩也貢獻12分，包含終場前1分55秒的奠定勝果三分彈，璞園終場79比70贏球，賞給台啤2連敗，也是近5戰內第4敗。

自新洋將凱爾加盟後，璞園整體狀況逐漸回穩，23日面對台啤之戰，上半場璞園團隊攻勢極為凌厲，特別是前兩節團隊就合力傳出多達18次助攻，成為半場47比36領先的最大關鍵。

但上半場一路處於雙位數落後的台啤，第3節急起直追，並在此節末段帶出一波18比4猛烈反擊，逆轉以54比51超前。不過璞園隨即由簡偉儒、彭俊諺帶起5比0反擊，不過台啤3節打完仍以1分超前。

末節雙方持續拉鋸，但璞園趁著台啤犯規過多情況下，趁勢要回8分領先。不過璞園洋將凱爾在終場前6分8秒吞下個人第4犯，不過璞園仍穩住陣腳，領先重回12分。

終場前1分55秒，簡浩底線三分遠飆命中，璞園此時已經手握13分領先，也就此奠定最終勝果。

璞園全場5人得分上雙，瓊斯拿下最高13分，凱爾12分、12籃板、6助攻、4抄截。另外簡偉儒11分、7助攻，簡浩也拿12分，兩人稱職扮演板凳暴徒角色，幫助璞園決勝期超車取勝。

台啤全場以塞瑟夫14分、12籃板最佳，愛德12分、6籃板、4助攻。

▲簡浩飆進致勝三分球，幫助璞園暢飲台啤。（圖／籃協提供）