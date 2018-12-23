SBL／林書緯20+5+6全能秀　富邦轟103分笑奪3連勝

▲林書緯再轟20分，幫助富邦喜奪3連勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

賽前處於2連勝的富邦勇士，23日面對目前排名墊底的台銀，開賽台銀打來還一度取得小幅領先，但自第2節開始，富邦由林書緯領軍飆分，加上雙洋將米歇爾、賈西亞帶給台銀禁區極大麻煩，勇士軍團一度取得多達25分大幅領先，最終就以103比87輕取台銀。富邦奪下3連勝，而台銀本周則是苦吞3連敗。

開賽台銀打來還有板有眼，土洋平均發揮情況下，首節以24比20壓制富邦。但第2節富邦主控林書緯火力全開，在他上半場就轟下16分帶動下，勇士軍團反以51比38取得13分領先。

第3節富邦仍持續擴大差距，一度取得25分大幅領先。末節台銀雖靠著史密斯、謝宗融零星單打追分，但無奈前3節失分實在過大，最終富邦就以「破百」氣勢，16分之差輕取台銀。

▲賈西亞連兩戰表現中規中矩。（圖／籃協提供）

富邦奪下3連勝佳績，賈西亞此戰仍有18分、10籃板演出，米歇爾則是16分、10籃板、3火鍋，但致勝最大功臣仍是林書緯，他全場繳出20分、5籃板、6助攻、2抄截，表現相當全面。

至於本周3戰全敗的台銀方面，羅德尼拿下全場最高21分外帶10籃板，史密斯11分、11籃板、3火鍋，張博勝16分另外謝宗融也拿下11分、8籃板。

▲米歇爾彈跳能力驚人，目前暫居本季火鍋王。（圖／籃協提供）