SBL／衛冕軍璞園起伏大　麥班達：當教練很痛苦

▲璞園本季起伏過大，麥班達坦言執教很痛苦。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

上半場一度領先多達18分情況下，璞園在第3節竟遭台啤逆轉超前，若非末節包括凱爾、簡浩接連關鍵三分彈命中，璞園恐怕無法穩住最後勝果。身為衛冕軍，璞園本季整體確實起伏不定，這也讓球隊總教練麥班達賽後不禁感嘆，「這一季當教練真的很痛苦，因為我們每場都可能變成完全不同球隊。」

在上半場團隊就傳出多達18次助攻情況下，璞園23日面對台啤早早就拉出雙位數領先優勢，眼看就要輕鬆勝券在握。

不料第3節戰況卻徹底走樣，台啤一波狂轟猛炸，竟在3節終了逆轉取得1分領先，若非上周最佳球員凱爾末節持續全能演出，兩大板凳暴徒簡浩、簡偉儒也有所貢獻，璞園最終才以9分驚險收勝。

球隊本季始終出現如此起伏不定狀況，這也讓璞園教頭麥班達賽後不禁感嘆，「這一季當教練真的很痛苦，因為我們每場都可能變成完全不同的隊伍。」

麥總解釋，「能夠被對手打出16比0，接著再靠著13比0攻勢逆轉贏球，代表我們完全沒有專注力，所有球員沒辦法專注在比賽細節中。」

不過璞園此戰贏球後，戰機上升到5勝7敗，但要追上前3名球隊，橘色軍團還得多加努力。

▲璞園在凱爾加盟後，戰力確實有所提升。（圖／籃協提供）