運動雲

> >

SBL／再戰老東家沒怨恨　賈西亞有回家的感覺

ETtoday運動雲

▲富邦林書緯、米歇爾、賈西亞。（圖／籃協提供）

▲碰頭前東家台銀，賈西亞仍幫助富邦勇士贏得勝利。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

返台首戰賽後先是為上季脫序行徑懺悔道歉，富邦洋將賈西亞23日再度出賽，對手正好就是上季前東家台銀，賈西亞全場斬獲18分、10籃板，也幫助勇士大勝笑奪3連勝。賽後賈西亞強調面對台銀沒有怨恨，反而有回家的感覺，但最重要的還是幫助富邦順利取勝。

在賈西亞加入後，富邦的整體隊型似乎逐漸找到方向，此戰面對台銀，賈西亞與米歇爾組成的雙前鋒組合，確實也讓台銀防守端遭遇大麻煩，賈西亞此戰面對前東家拿下18分、10籃板，米歇爾也有16分、10籃板、3火鍋。

▲台銀韋陳明、史密斯。（圖／籃協提供）

▲台銀洋將史密斯本周禁區宰制力明顯不足。（圖／籃協提供）

面對上季老東家，賈西亞賽後笑說，「有回家的感覺！賽前我也和張博勝、陳順詳及龍弘元等隊友聊天，雖然碰頭以前的隊友，但重點還是幫助富邦贏球。」

至於賈西亞連兩戰有穩定表現，富邦總教練許晉哲強調，「接下來基斯的去留還要跟球團討論，昨天贏球後，基斯也有傳簡訊恭喜我。」

而本周3戰全敗的台銀方面，總教練韋陳明直言，「只要有合適人選，不排除一次換掉3名洋將，未來找尋的人選將以能鞏固禁區的好手為優先。」

▲台銀韋陳明、史密斯。（圖／籃協提供）

▲台銀本周3戰全敗，教頭韋陳明不排除一次洋將全換。（圖／籃協提供）

關鍵字： 台銀韋陳明史密斯賈西亞SBL籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

SBL／林書緯20+5+6全能秀　富邦轟103分笑奪3連勝

SBL／衛冕軍璞園起伏大　麥班達：當教練很痛苦

SBL／簡偉儒、簡浩樂扮板凳暴徒　璞園9分暢飲台啤

不甘只當「水貨狀元」 班奈特：很多人像我這樣已放棄

熱門新聞

中職／葉君璋執行選擇權　明年續留富邦職務變更

日職／成為王柏融翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

ABL／PJ拉莫斯懷念台灣　轉戰菲律賓火焰也送全隊beats耳機

李晨薰、徐若熙飆速對決　20餘名國內外球探鎖定

中職／富邦洋投差1人　暫沒出手韓職百勝尼伯特

防守佈陣讓比賽變難看　大聯盟未來打算列規則禁用

讀者回應

﻿

最新新聞

1桑尼連3戰破30分　裕隆單周3連勝

2義守球員北門高中為底　加外籍生助力

3體育國際同濟會成立為台灣體壇奉心

4香港U15實力更勝　志在奪首勝

5竹縣關西緊咬日本福岡　1分惜敗

熱門新聞

1葉君璋明年執行選擇權　職務變更

2王的翻譯　蕭一傑：不用叫我賢拜

3ABL／PJ拉莫斯懷念台灣

4李晨薰徐若熙飆速　20支槍都醒了

5富邦洋投差1人　暫沒出手尼伯特

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

王柏融正式加盟日職火腿　火腿監督親穿上99號球衣

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

火腿挑走最好的棒子　洪總預告王柏融將成世界大王

火腿祝福王柏融加入

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366