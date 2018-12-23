SBL／再戰老東家沒怨恨　賈西亞有回家的感覺





▲碰頭前東家台銀，賈西亞仍幫助富邦勇士贏得勝利。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

返台首戰賽後先是為上季脫序行徑懺悔道歉，富邦洋將賈西亞23日再度出賽，對手正好就是上季前東家台銀，賈西亞全場斬獲18分、10籃板，也幫助勇士大勝笑奪3連勝。賽後賈西亞強調面對台銀沒有怨恨，反而有回家的感覺，但最重要的還是幫助富邦順利取勝。

在賈西亞加入後，富邦的整體隊型似乎逐漸找到方向，此戰面對台銀，賈西亞與米歇爾組成的雙前鋒組合，確實也讓台銀防守端遭遇大麻煩，賈西亞此戰面對前東家拿下18分、10籃板，米歇爾也有16分、10籃板、3火鍋。

▲台銀洋將史密斯本周禁區宰制力明顯不足。（圖／籃協提供）

面對上季老東家，賈西亞賽後笑說，「有回家的感覺！賽前我也和張博勝、陳順詳及龍弘元等隊友聊天，雖然碰頭以前的隊友，但重點還是幫助富邦贏球。」

至於賈西亞連兩戰有穩定表現，富邦總教練許晉哲強調，「接下來基斯的去留還要跟球團討論，昨天贏球後，基斯也有傳簡訊恭喜我。」

而本周3戰全敗的台銀方面，總教練韋陳明直言，「只要有合適人選，不排除一次換掉3名洋將，未來找尋的人選將以能鞏固禁區的好手為優先。」

▲台銀本周3戰全敗，教頭韋陳明不排除一次洋將全換。（圖／籃協提供）