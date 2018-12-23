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SBL／桑尼連3戰轟破30分　裕隆單周狂取3連勝

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▲裕隆呂政儒、桑尼。（圖／籃協提供）

▲裕隆桑尼連3戰都轟破30分，幫助球隊本周豪取3連勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

桑尼威力無法擋！本周彰化例行賽前兩戰個人都轟破30分，裕隆洋將桑尼23日在面對達欣之戰威力依舊，全場又拿下31分、9籃板、3助攻、2抄截，搭配本土王牌球星呂政儒的14分，裕隆最終90比78勝出，這也是球隊本周更換新洋將道森後，拿下的連續3戰勝利。

開賽裕隆當家射手「男模」呂政儒就火力全開，單節三分球5投4中，幫助裕隆率先取得10分領先，隨後達欣雖靠後場雙雄蘇翊傑、梅奧聯手追分，但半場打完仍落後給裕隆9分。

下半場裕隆持續擴大領先優勢，桑尼禁區威力令虎軍無力阻擋，末節裕隆甚至一度手握18分大幅領先。但終場前4分1秒，梅奧一次精彩背框單打，達欣一波13比2猛烈反擊，追成僅7分落後。

終場前1分30秒，郭昭男先是穩穩罰進兩球，隨後達欣蘇翊傑再遭吹技術犯規，桑尼執行罰進後，裕隆又回到10分穩定領先。

隨後梅奧雖奮力切入得手，但終場前1分3秒林韋翰大膽左手切入，桑尼在最後40.6秒低位單打放進，就此奠定勝果。

裕隆桑尼全場再拿下31分、9籃板、3助攻、2抄截，呂政儒14分，新洋將道森雖僅拿8分，但抓下20籃板還有4助攻，裕隆在他加入後更是拿下3連勝佳績。達欣方面梅奧砍下23分、10籃板，蘇翊傑則有20分進帳。

裕隆執行教練李啟億表示，「球隊在道森加入後，讓桑尼回到最適合他的強力前鋒位置，防守端壓力更是減輕不少，是桑尼本周得分能力大爆發的關鍵。」

▲裕隆呂政儒、桑尼。（圖／籃協提供）

▲呂政儒此戰首節三分火力驚人。（圖／籃協提供）

關鍵字： 裕隆桑尼道森呂政儒達欣梅奧
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