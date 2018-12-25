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SBL／富邦確定續用賈西亞　金酒新洋將本周恐難產

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▲富邦賈西亞。（圖／籃協提供）

▲賈西亞上周幫助富邦勇士拿下2連勝，也確定將獲得留用。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL本周例行賽將移師「風城」新竹體育館開打，上周在多隊都進行洋將人選更換情況下，確實也讓各隊之間的戰績出現不小變化。近期喜迎3連勝的富邦勇士，新洋將賈西亞就確定留任，這也代表原有的小洋將基斯可能將遭到割愛。至於金酒上周緊急找來救火的伍茲確定不留任，但新洋將人選至今仍處於難產階段。

近期包括富邦、裕隆、金酒、台銀及衛冕軍璞園，都有更換洋將人選動作，其中包括富邦、裕隆、璞園等隊，都因為找來的洋將迅速融入隊型，也讓戰績明顯得到提升，擺脫先前的低潮狀況。

其中，富邦找來上季效力台銀的賈西亞，上周兩戰全勝，近期這波3連勝氣勢，也讓賈西亞確定獲得留用機會。

富邦總教練許晉哲就表示，「雖然賈西亞3個月沒練球，體能狀況真的不行，但很明顯他的到來能夠幫助球隊，處於連勝狀態下本周我沒理由不用他。」

目前富邦全隊處於兩天聖誕假期，許總也透露26日恢復練球後，本周仍會登錄賈西亞與米歇爾應戰。至於另一名洋將基斯方面，許晉哲則強調，「基斯也很清楚這個狀況，甚至自己也和我討論為何無法與團隊產生足夠的化學效應，球隊與他的合約是簽到月底，明日練球我會與他進行討論。」

至於賈西亞的體能調整方面，許總笑說，「3個月沒練球真的騙不了人，球隊的體能訓練師都覺得他胖了一圈，我預計再用1個月時間讓賈西亞調整到正常體能狀況。」

相較於富邦洋將總算塵埃落定，目前暫居例行賽龍頭的金酒，卻面臨了洋將「2缺1」的狀況，由於先前表現出色的洋將貝斯鬧出持有大麻事件遭球團開除，金酒上周緊急找來季初曾效力台銀的洋將伍茲代打，但兩戰下來伍茲雖有平均18分、6籃板表現，但球團認為戰力並不符需求，因此確定不會留任。

金酒方面透露，「目前洋將找尋工作仍在如火如荼進行，不過人選確實有些難產，本周也不排除出現單洋將應戰的狀況。」

▲金酒夏普、伍茲、吳俊雄。（圖／籃協提供）

▲伍茲確定遭到金酒割愛，新洋將人選仍在尋覓中。（圖／籃協提供）

關鍵字： SBL洋將富邦勇士賈西亞基斯許晉哲
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