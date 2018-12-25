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SBL／桑尼威力全回歸　新洋將道森經驗值功不可沒

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▲裕隆呂政儒、桑尼。（圖／籃協提供）

▲桑尼重拾霸氣，目前暫居SBL得分、籃板雙料王座。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

日前一度受傷勢影響，造成威力稍稍減弱，裕隆洋將桑尼在上周3連戰終於重新展現威力，連3戰個人得分都飆破30分大關，同時幫助恐龍軍團豪取3連勝。桑尼目前場均23.5分、14.4籃板也位居雙料王者。但其實新洋將道森提供的防守及經驗值，更是功不可沒，也成為桑尼與裕隆狀態提升的無形助力。

開季裕隆原本由桑尼、泰瑞兩人擔任洋將人選，但桑尼經歷腳踝傷勢回歸後，防守端壓力明顯增加不少，加上泰瑞始終無法展現身為本屆瓊斯盃大會MVP兼最佳5人身手，最終裕隆仍選擇撤換泰瑞，改找來身高202公分，現年34歲的禁區老將道森。

而道森的老練經驗，也確實反映在裕隆上周戰績，上周恐龍軍團不僅拿下3連勝，且道森平均10.3分外帶14.3籃板，讓桑尼更能無後顧之憂的在進攻端完全發揮，上周桑尼平均3戰可轟下32.7分、12.7籃板、1.3火鍋，表現重回頂尖水準。

裕隆教頭李啟億就表示，「道森的到來，讓桑尼可以重回最適合的強力前鋒角色，加上我們本來就缺一個5號位置來連結大家，目前雙洋將的搭配我相當滿意。」

昔日在璞園時期也曾找來道森測試配合的許晉哲(現富邦勇士總教練)也認為，「道森和過往相比，雖然年紀大了一些，但身上的份量也越來越足，對抗性很不錯，而且他的經驗老道，是非常聰明的一位洋將。」

事實上，裕隆去年就曾找來道森測試，不過當時SBL仍有布拉、拉莫斯這類禁區巨獸情況下，最終道森未能留用，但由於本季各隊在雙洋將挑選上，都逐漸朝雙前鋒靠攏，道森這類中型洋將也終於敲開SBL大門。

裕隆靠著上周3連勝氣勢，目前戰績已經提升到8勝6敗，距離暫居例行賽第2位的台啤僅剩半場勝差，接下來若土洋戰力持續融合，恐龍軍團本季顯然仍大有可為。

▲裕隆桑尼、道森，璞園簡偉儒。（圖／籃協提供）

▲道森的加盟讓裕隆團隊化學效應開始提升。（圖／籃協提供）

關鍵字： SBL裕隆桑尼道森籃球
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