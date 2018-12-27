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職籃新推手高志鵬判刑確定　2019年台籃職業化恐遇考驗

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▲▼立委高志鵬受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲積極推動台灣籃球再度職業化的立委高志鵬因貪汙判刑4年半定讞。（圖／記者屠惠剛攝）

體育中心／綜合報導

現任民進黨立委高志鵬因貪汙判刑4年半定讞，目前也身兼SBL委員會召集人的他，更是推動台灣籃球2019年再度職業化的重要人物，如今高志鵬判刑確定情況下，接下來包括台灣籃壇是否能再次迎來本土職業籃球聯賽，勢必也將遭遇不小考驗。

SBL超級籃球聯賽至今邁入第16季，本季包括「雙洋將」、各隊增加6場「完全主客場制」例行賽，目的都是為了明年再次推動職籃而設置的嶄新措施，而高志鵬正是目前台灣籃球2度職業化的重要推手。

日前高志鵬就曾公開表示，「政府明年推動職籃的決心明確，目標甚至將是6都各設立1支在地職業隊，更喊話今年將是SBL最後一個賽季。」不料如今傳出高志鵬因貪汙判刑4年半定讞，未來台灣籃球職業化該由誰來接手扮演協調、促成者，恐也將成一大難題。

目前有關「職籃公司」的設立據傳都早已著手進行，但接下來究竟該由誰來扮演領導、催生者角色？先前體育署長高俊雄與體發會召集人張景森以及高志鵬拍板定案包括行銷費用及雙洋將新制，未來張景森是否接手持續催生台灣籃球再度職業化，也值得後續觀察。

▲▼ SBL富邦洋將米歇爾 。（圖／籃協提供）

▲SBL本季推行雙洋將新制，目的就是要為明年再度催生職籃做準備。（圖／籃協提供）

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