SBL／璞園瓊斯確定遭撤換　新洋將人選麥班達保密到底

▲璞園洋將瓊斯確定遭到撤換。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

SBL例行賽本周將於「風城」新竹開戰，各隊布局補強動作也都持續進行，26日就傳出衛冕軍璞園確定撤換原有洋將瓊斯(Emmanuel Jones)，至於新洋將人選，總教練麥班達則是保密到底，只透露這位新洋將「是一名很好的球員」，且預計27日上午就將抵台，本周例行賽就將正式披掛上陣。

本季找來昔日曾效力台啤、裕隆的回鍋洋將瓊斯，身為衛冕軍的璞園開季戰績狀況卻不甚理想，直到日前找來球風類似於戴維斯的新洋將凱爾(Kyle Meyer)，戰績才逐漸回穩提升。

璞園球團今日也正式宣布，將撤換陣中另一位洋將，綽號「Mr.Everything」的瓊斯，瓊斯上周因傷全數缺陣，本季瓊斯平均能攻下18.9分、6.9籃板，外帶抄截、阻攻各1.5次。

▲麥班達對於新洋將人選保密到家。（圖／籃協提供）

璞園教頭麥班達表示，「選擇撤換瓊斯，主要是他來台後小傷不斷，加上與團隊的融合狀況確實較為緩慢，也希望新洋將的到來能夠像先前凱爾一樣，再帶起球隊一波高峰。」

近期為了尋覓合適洋將人選，因而經常「熬夜」與美國經紀人聯繫，麥班達對於這位新洋將人選可說是保密到家，除了姓名、資歷都一概先不透露，僅表示「他是一名很好的球員，預計今天晚上登機，27日早上就將抵台，備戰本周賽事。」

麥班達強調，「本季施行雙洋將政策後，璞園確實也經歷不小的轉變陣痛期，本土球員一定要設法改變並適應雙洋將打法，才能夠將表現反映於戰績之上。」

▲凱爾到來後，璞園戰力明顯提升。（圖／籃協提供）