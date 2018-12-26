SBL／金酒新洋將買雙保險　「天使」有望本周率先登場

▲金酒預計找來的新洋將奴內茲，去年曾效力多明尼加國家隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／台北報導

SBL第16季例行賽逐漸進入中半段賽程，各隊也開始針對現有隊型不足之處，進行洋將替換補強，先前因洋將貝斯(Paris Bass)持有大麻事件遭開除情況下，金酒本周也有望再找來新洋將測試，球團方面透露包括奴內茲(Angel Nunez)與克雷格(Michael Craig)有望先後抵台，希望買了「雙保險」狀況能維持戰力不墜。

由於先前表現優異的洋將貝斯因呼麻事件遭開除，目前暫居本季例行賽戰績第1位的金酒，上周先找來季初曾效力台銀的伍茲(Rashad Woods)代打兩戰，但由於伍茲整體戰力並不符合球隊需求，因此也確定遭撤換返美。

本周都在積極物色新洋將人選情況下，金酒26日也傳出可能找來奴內茲與克雷格兩名洋將前來測試，金酒方面透露，「奴內茲預計台灣時間周4上午搭機來台，至於克雷格則可能稍晚抵台，詳細時間未定，但兩人都未登機前，情況確實還不明朗。」

金酒本季洋將問題可說一波三折，從休季期間就面臨洋將尋找不順問題，熱身賽又碰到找來洋將首戰就膝傷報銷，或是「放鳥」未登機狀況，好不容易找來表現亮眼的貝斯，他卻又因持有大麻遭逮，也讓球團只能忍痛開除。

目前金酒兩名可能來台測試的口袋人選，「天使」奴內茲身高在200公分左右，過去也曾是NCAA第1級大學成員，去年也代表多明尼加國家隊參戰美洲盃賽事。

至於體型壯碩，打法也相當剛猛的克雷格，過去曾於南韓KBL聯賽的首爾三星閃電效力，並曾參加明星賽扣籃大賽，但先前因傷處於休養狀態，目前恢復狀況仍需要來台實測後評估，兩人預計本周先後抵台，但究竟如何測試登錄，仍須確定抵台後再行評估。

目前考量抵台先後順序，本周金酒以奴內茲登錄上陣的可能性較高，但克雷格也成為「雙保險」備案，希望能與球隊現有的洋將夏普(Walter Sharpe)形成良好搭配，也讓球隊整體戰力持續。

▲金酒目前洋將僅有夏普一人在陣。（圖／籃協提供）