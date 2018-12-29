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老鷹險搞砸22分領先　延長賽楊恩領軍宰灰狼

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▲灰狼湯斯、羅斯，老鷹貝茲摩、林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹貝茲摩持續火燙手感，幫助老鷹延長賽驚險收勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

上半場一度以團隊高達61.4%的高命中率，取得多達22分領先，但老鷹下半場攻守走樣遭灰狼逆轉超前，所幸此戰砍下23分的貝茲摩(Kent Bazemore)替球隊逼入延長賽，新秀控衛楊恩(Trae Young)延長賽連拿關鍵6分，幫助老鷹驚險以123比120勝出，林書豪此戰則有7分、3籃板、4助攻、2抄截進帳。

開賽老鷹團隊手感火燙，前役才狂砍生涯新高32分的貝茲摩(Kent Bazemore)，上半場又砍下15分，老鷹首節不僅爆量拿下42分，上半場更以高達61.4%的團隊命中率，一度取得22分超前，上半場也以71比59領先。

第3節灰狼稍有起色，明星中鋒湯斯(Karl-Anthony Towns)領軍下開始追分，此節終了前5分23秒，羅斯(Derrick Rose)一記精準中距離跳投，灰狼追成僅5分落後。老鷹急喊暫停後依舊無法止血，科溫頓(Robert Covington)、威金斯(Andrew Wiggins)連續跳投命中外帶站上罰球線破壞，灰狼3節結束戰成89平。

▲灰狼湯斯、羅斯，老鷹貝茲摩、林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼湯斯砍下31分、19籃板仍無力助球隊取勝。（圖／達志影像／美聯社）

搞砸上半場最多22領先的老鷹，末節與灰狼展開激烈拉鋸，羅斯持續招牌切入加上薩里奇(Dario Saric)三分火力支援，幫助灰狼氣勢來到鼎沸，一波14比7攻勢反以7分超前。

此時老鷹總算甦醒，貝茲摩、柯林斯(John Collins)禁區連續強攻得手，老鷹追成僅1分落後。終場前3分52秒，老鷹精神領袖卡特(Vince Carter)遠飆三分彈得手，但湯斯隨即切入爆扣找回氣勢，讓灰狼穩住3分超前優勢。

終場前17.7秒，貝茲摩一次關鍵切入得手，幫助老鷹追成112平，灰狼佈署最後一擊未果，雙方打入延長賽。

延長賽灰狼由科溫頓連續跳投命中取分，但老鷹也由新秀楊恩連拿6分取得領先，隨後老鷹再補一記三分球奠定勝果。灰狼終場前4.5秒一度有扳平機會，但威金斯(Andrew Wiggins) 錯失第2罰追平機會，最終老鷹驚險3分之差收勝。

此戰老鷹以貝茲摩23分、5籃板、4助攻最佳，柯林斯21分、10籃板、4助攻，楊恩16分、11助攻，至於林書豪此戰則有7分、3籃板、4助攻、2抄截。

至於差點演出逆轉戲碼的灰狼，湯斯拿下全場最高31分、19籃板，羅斯也貢獻25分、9助攻，科溫頓則有28分、7籃板、4助攻進帳。

▲灰狼湯斯、羅斯，老鷹貝茲摩、林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪此戰替補貢獻7分、4助攻。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 老鷹林書豪貝茲摩柯林斯灰狼湯斯
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