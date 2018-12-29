一眉哥狂轟48分力壓金童唐西奇　鵜鶘驚險2分差收勝

▲鵜鶘戴維斯狂砍48分，包括致勝三分打擊敗獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

終場前43.9秒一記紮實的底線跳投進算加罰並完成三分打，鵜鶘「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)用單場48分、17籃板、4助攻，外帶抄截、阻攻各2次的全面表現，領軍捍衛主場114比112撂倒來訪的獨行俠。此戰獨行俠近期人氣飆升的歐洲金童唐西奇(Luka Doncic)又飆出生涯新高34分，可惜最終仍以吞敗收場。

此戰獨行俠踢館紐奧良，當家主控史密斯(Dennis Smith Jr.)終於歸隊上陣，提供獨行俠後場更多支援，上半場兩邊完全看當家球星戴維斯與唐西奇互飆，身為地主的「一眉」上半場就有22分、7籃板進帳，但歐洲金童以4記三分球拿下18分，幫助獨行俠取得多達11分領先。

但獨行俠的領先優勢在第3節蕩然無存，除了戴維斯持續火燙手感外，內線另一大將藍道(Julius Randle)更是徹底宰制禁區，此戰他也貢獻22分、12籃板，鵜鶘全場禁區得分高達70分，完全壓過獨行俠。

但獨行俠也並未就此放棄，唐西奇此戰雖然少了全面數據，但得分火力完全釋放，全場他砍進7記三分球，狂飆生涯新高34分，帶領球隊一路與地主拉鋸纏鬥。

雙方到末節仍一路激戰，終場前43.9秒，戴維斯底線跳投破網並造成小喬丹(DeAndre Jordan)犯規，這記關鍵三分打讓鵜鶘取得兩分超前。隨後佈署最後一擊的獨行俠，史密斯接球後並未傳給全場外線手感火燙的唐西奇，而是選擇強行切入力拚追平，但最終未能進球，也讓鵜鶘驚險兩分勝出。

戴維斯全場48分、17籃板、4助攻、2抄截、2阻攻火力四射，藍道22分、12籃板，主控哈勒戴(Jrue Holiday)也有18分、7籃板、8助攻。

兩分飲恨的獨行俠方面，唐西奇拿下生涯新高34分包含7記三分球，巴恩斯(Harrison Barnes)21分。

過去8戰輸掉7場的鵜鶘此戰贏球後，戰績來到16勝20敗居西區第14位，至於獨行俠則是16勝18敗，排名在西區12位。

▲唐西奇飆出生涯新高34分，可惜球隊仍兩分吞敗。（圖／達志影像／美聯社）