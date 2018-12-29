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溜馬7人得分雙位數　37分拆解活塞登東區第3位

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▲溜馬柯里森、活塞葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬柯里森領軍37分之差痛宰活塞。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

即便當家一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)全場9投僅2中拿下7分、5籃板、7助攻，但溜馬仍向外界展現了他們的強大團隊戰力，全隊共7人得分達雙位數，主控柯里森(Darren Collison)砍下全場最高19分、7助攻、2抄截，最終125比88拆解活塞，拿下近期一波4連勝，同時東區排名也上升至第3位。

過去9戰拿下7勝，近況火燙的溜馬29日主場迎戰活塞，此戰溜馬團隊火力發揮相當完美，首節就取得雙位數領先，上半場打完更是遙遙領先對手活塞達23分之多。

球隊的良好發揮，也讓溜馬一哥歐拉迪波不必「開外掛」飆分，這位明星砍將此戰僅打25分36秒，9投2中拿下7分、5籃板、7助攻。雖然手感有些低迷，但溜馬全隊共7人得分雙位數，柯里森(Darren Collison)砍下全場最高19分、7助攻、2抄截，兩名主力鋒線透納(Myles Turner)與楊恩(Thaddeus Young)各有17分進帳。

反觀全場一路落後慘敗收場的活塞，葛瑞芬(Blake Griffin)拿下18分、7籃板、5助攻，卓拉蒙德(Andre Drummond)12分、12籃板、3火鍋。不過葛瑞芬下半場一次向裁判抗議對手犯規，竟在暫停時拿出「平板電腦」重播給裁判企圖解釋，成為場上另類有趣焦點。

活塞輸球後戰績出現危機，近10戰僅拿3勝7敗，目前排名16勝17敗僅能守住東區第8席位，面對近期拿下8勝2敗，來勢洶洶的籃網，活塞若無法加把勁取勝，很快就將被踢出東區8強行列。

▲溜馬柯里森、活塞葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

▲活塞狂輸37分，東區戰績「保8」陷入危機。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溜馬歐拉迪波柯里森活塞葛瑞芬NBA
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