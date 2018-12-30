楊恩回穩再展21分、9助攻神射　老鷹近5戰4勝氣勢旺

▲楊恩近期神射功力回穩，老鷹戰績也直線上升。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

本季戰績慘澹的老鷹，想要贏得連勝佳績，似乎就得靠陣中寄予厚望的超級新秀楊恩(Trae Young)，這位新秀主控30日面對騎士之戰，又以5成命中率射下21分外帶9助攻，幫助老鷹甩掉騎士糾纏，最終111比108險勝，老鷹取得本季難得的2連勝佳績，也是近5戰內的第4勝。

昨日才驚險於客場擊敗灰狼，老鷹30日風塵僕僕趕回主場迎接騎士挑戰，首節雙方打來互有拉鋸，但老鷹在第2節灌進34分，靠著正是新秀楊恩的神射功力。

楊恩此戰延續高效率手感，全場16投8中進帳全隊最高21分及9助攻，靠著他的外圍火力，加上柯林斯(John Collins)有效提供內線支援，老鷹前3節打完取得10分領先。

林書豪前3節就取得7分、6籃板、3助攻，他替補上陣有效替球隊穩住陣腳，幾次關鍵助攻，也是老鷹前3節取得領先的無名功臣。

但末節豪小子再度遭到教練「棄用」，下半場追分漸有起色的騎士，靠著奧斯曼(Cedi Osman)、小南斯(Larry Nance Jr.)及新秀塞克斯頓(Collin Sexton)追趕，終場前1分鐘雙方戰成106平局面，但老鷹靠著柯林斯最後關頭的強勢內線進球，最終就以3分驚險收勝。

老鷹全場以楊恩21分、9助攻最佳，柯林斯14分、12籃板，老將卡特(Vince Carter)替補同樣貢獻21分外帶4記三分球，同樣也是贏球關鍵。

老鷹此戰贏球後拿下2連勝，同時也是球隊近5站內的第4勝，似乎已經開始找到足以贏球的上場組合模式。

▲柯林斯關鍵進球，幫助老鷹近5戰拿下4勝。（圖／CFP）