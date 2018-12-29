歐洲金童最大罩門在罰球　唐西奇：每場只能投不進一球

▲歐洲金童唐西奇自認罰球表現不及格。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季以新秀之姿成為獨行俠重點球星，唐西奇(Luka Doncic)29日面對鵜鶘之戰，轟下NBA生涯新高的34分，雖然無法贏得最終勝利，但唐西奇也仍成為史上最年輕單場投進7記三分球的球員。但唐西奇單場13罰僅7中，賽後他也直言，「我給自己的底線是每場最多罰不進1球，我對自己此戰的罰球表現感到失望。」

身為歐陸最受矚目的超級新星，唐西奇本季至今平均能繳出19.5分、6.6籃板、5助攻，也成為本季至今年度最佳新秀的熱門人選。

唐西奇29日對鵜鶘之戰單場砍進7記三分球在內的34分，再度改寫個人單場得分新高，但他賽後卻對自己此戰13罰7中的表現相當不滿。

「就我個人而言，我罰丟太多球了，我給自己的底線就是每場只能錯失1個罰球，我今晚對自己在罰球線的表現感到很失望，我必須解決這個問題。」

雖然自認罰球狀況仍有進步空間，但這位年僅19歲的歐陸金童，12月份整體表現卻是相當火燙，本月份出賽13戰，唐西奇平均能繳出21.1分、6.7籃板、6.2助攻，攻守兩端可說是相當亮眼。

▲唐西奇是本季年度最佳新秀的有力角逐者。（圖／CFP）