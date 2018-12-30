勇士湯神歸位火力狂飆　年末最終戰擺脫低潮猛轟32分

▲勇士湯普森此戰上演飆分，一度跟自己的右手表示很想念他。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

整個12月份前13戰都陷入低潮，僅有4戰命中率超過42%，「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)在2018年球隊年末最終戰對上宿敵拓荒者，終於找回應有的得分火力，湯普森全場以高達57.1%的高命中率，狂轟本季個人次高32分，比賽中湯普森甚至出現對自己右手「說話」的狀況，他也直言不斷進球感覺超棒。

12月份的前13戰，湯普森都陷入明顯低潮狀況，除了其中4戰命中率破5成大關外，其餘9戰命中率甚至都在40%左右徘徊，可說完全失去聯盟頂尖神射風采。

但30日勇士進行2018年度封關戰，湯普森客場挑戰前次交手演出精彩絕殺的拓荒者，在雙方共出現6次技術犯規的火爆狀況下，湯普森冷靜展現「強心臟」本色，全場以高達57.1%的投籃命中率，拿下本季個人次高的32分，也順利幫助灣區軍團以10分復仇收勝。

湯普森的火燙手感，甚至讓他在比賽中完成三分打後，對著自己右手「說話」，賽後湯普森也笑說，「看到不斷進球的感覺真的很棒！」

整個12月份共14戰，湯普森整體命中率僅有40.9%，每場貢獻18.4分、4.9籃板、2.5助攻、1.6抄截，與本季44%投籃命中率及21.2分、4.2籃板、21.1助攻、1.2抄截相比，火力確實明顯下滑不少。

但此戰湯普森火力復甦後，對衛冕軍肯定是一大利多，加上下半季卡森斯(DeMarcus Cousins)即將正式歸隊，勇士內外線戰力若能再次升級，對爭冠之路肯定是大大加分。

▲勇士湯普森終於在2018年最終戰展現火力。（圖／達志影像／美聯社）