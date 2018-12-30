林書豪變髮圖強仍遭末節棄用　單場6籃板寫本季新高

▲老鷹林書豪本季上場時間游移不定。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

林書豪本季轉戰老鷹後，受制於球團方向希望培養新秀控衛(Trae Young)，連帶造成豪小子整體上場時間出現極大震盪。30日主場對決騎士之戰，剪了新髮型的林書豪雖然在助攻與防守面表現不俗，但末節仍遭教練團棄用整節未打，最終林書豪留下7分、6籃板、3助攻數據，籃板數寫下本季個人新高。

老鷹近期狀況逐漸走向高峰，連同30日擊敗騎士在內，近5戰拿下4勝，包括貝茲摩(Kent Bazemore)、楊恩等人的外圍火力，以及內線中樞柯林斯(John Collins)的有效發揮，都是極大關鍵。

當然，替補端兩名最具經驗的戰將，包括今日以41歲又338天砍下21分的「半人半神」卡特(Vince Carter)，以及後場穩定戰力林書豪，都是關鍵要角。

只不過此戰將平頭造型剪得更俐落的林書豪，雖然前3節上場16分8秒就拿下7分、6籃板、3助攻，但末節又遭教練團遺忘，在球隊主打楊恩的政策下，整節未能上場又遭棄用。但林書豪單場6籃板，仍是本季個人新高紀錄。

平心而論，此戰楊恩無論攻擊火力及效率都相當高，確實有換不下來的可能性，但前兩戰手感火燙的貝茲摩此戰發揮欠佳僅拿5分，林書豪在攻守兩端都能有所貢獻情況下，應該具備末節再度上場的機會，但老鷹總教練皮爾斯(Lloyd Pierce)再度選擇於末節棄用林書豪，不過最終老鷹也確實鎖住勝果。

林書豪本季平均能繳出10.6分、2.5籃板、3.3助攻，在平均上場時間僅18分33秒情況下，確實展現不錯的效率值。

▲林書豪此戰又遭末節棄用，但仍抓下本季個人新高6籃板。（圖／達志影像／美聯社）