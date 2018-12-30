太陽神射變身頂尖控衛　布克寫齊名5大傳奇球星神紀錄

▲布克追上喬丹在內的5位傳奇球星，寫下連6戰至少25+8的強勢紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季在教練團授意下，由熟悉的射手位置轉擔綱球隊控球，太陽的「70分先生」布克(Devin Booker)轉型適應狀況極佳，本季不僅得分火力依舊旺盛，助攻數更是扶搖直上。30日對上金塊拿下27分、8助攻後，布克連續6戰都完成至少「25分、8助攻」紀錄，齊名包括喬丹(Michael Jordan)在內的5大傳奇球星。

加入NBA不過邁入第4季，布克從單場猛砍70分的射手新星，到本季在教練團授意下，成為得分、助攻一兼扛的雙能衛，而這位年僅22歲的年輕小將也絲毫沒有適應問題，本季至今平均繳出25.3分、4籃板、7.2助攻，不僅位列聯盟得分榜第11位，就連助攻都能排在聯盟第11位。

更難能可貴的是，布克連同30日對上金塊繳出27分、8助攻在內，個人連續6戰都至少拿下單場25分外帶8助攻，過去35年以來，聯盟僅有喬丹、衛斯布魯克(Russell Westbrook)、哈登(James Harden)、詹姆斯(LeBron James)以及韋德(Dwyane Wade)等5位頂尖球星，能夠達成此里程碑。

對於成為近35年以來，聯盟第6人達成此鬼神紀錄，布克表示，「這對我無疑來說是一大榮耀，能夠與這些好手相提並論，我仍需要每天變得更好，並努力去爭取升力。一旦你開始贏球，數據都只是水到渠成之事，而現在我們得花些時間，找到贏球之道。」

事實上，聯盟近年來也不乏這類由「2號兼任1號」的雙能衛角色，其中詮釋最完美者，莫過於上季勇奪聯盟年度MVP的火箭「大鬍子」哈登，在轉型控衛情況下，哈登更能完整釋放個人創造力，也讓火箭整體攻勢更加全面。

▲布克本季傳球功力大有精進。（圖／達志影像／美聯社）