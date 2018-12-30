運動雲

> >

太陽神射變身頂尖控衛　布克寫齊名5大傳奇球星神紀錄

ETtoday運動雲

▲太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲布克追上喬丹在內的5位傳奇球星，寫下連6戰至少25+8的強勢紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季在教練團授意下，由熟悉的射手位置轉擔綱球隊控球，太陽的「70分先生」布克(Devin Booker)轉型適應狀況極佳，本季不僅得分火力依舊旺盛，助攻數更是扶搖直上。30日對上金塊拿下27分、8助攻後，布克連續6戰都完成至少「25分、8助攻」紀錄，齊名包括喬丹(Michael Jordan)在內的5大傳奇球星。

加入NBA不過邁入第4季，布克從單場猛砍70分的射手新星，到本季在教練團授意下，成為得分、助攻一兼扛的雙能衛，而這位年僅22歲的年輕小將也絲毫沒有適應問題，本季至今平均繳出25.3分、4籃板、7.2助攻，不僅位列聯盟得分榜第11位，就連助攻都能排在聯盟第11位。

更難能可貴的是，布克連同30日對上金塊繳出27分、8助攻在內，個人連續6戰都至少拿下單場25分外帶8助攻，過去35年以來，聯盟僅有喬丹、衛斯布魯克(Russell Westbrook)、哈登(James Harden)、詹姆斯(LeBron James)以及韋德(Dwyane Wade)等5位頂尖球星，能夠達成此里程碑。

對於成為近35年以來，聯盟第6人達成此鬼神紀錄，布克表示，「這對我無疑來說是一大榮耀，能夠與這些好手相提並論，我仍需要每天變得更好，並努力去爭取升力。一旦你開始贏球，數據都只是水到渠成之事，而現在我們得花些時間，找到贏球之道。」

事實上，聯盟近年來也不乏這類由「2號兼任1號」的雙能衛角色，其中詮釋最完美者，莫過於上季勇奪聯盟年度MVP的火箭「大鬍子」哈登，在轉型控衛情況下，哈登更能完整釋放個人創造力，也讓火箭整體攻勢更加全面。

▲太陽布克。（圖／達志影像／美聯社）

▲布克本季傳球功力大有精進。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 布克太陽NBA籃球Devin Booker
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

推薦閱讀

巫師慘剩8人出賽　畢爾：像在打大學聯賽

勇士湯神歸位火力狂飆　年末最終戰擺脫低潮猛轟32分

林書豪變髮圖強仍遭末節棄用　單場6籃板寫本季新高

41歲又338天！　半人半神卡特成NBA史上最老砍20分球員

熱門新聞

傳馬查多已經決定加盟洋基！　預計新年後公布合約

尤基里斯打擊史上最怪異　專家：他值得進名人堂

戴資穎史上最難纏　印度前球后連吞12敗盼完婚後突破

中職／兄弟簽多功能野手艾銳克　新球季洋將2投1野

十大令人驚豔的初登板　大谷翔平「惡魔指叉球」最恐怖

中職／洋砲艾銳克興奮加入兄弟　IG秀中文與我國旗

讀者回應

﻿

最新新聞

1槓上了！　坎特暗諷字母哥是金童

2SBL／麥班達期待NBA資歷強森救火

3厄文暖心施予遊民　謙稱想回饋世界

4栗山英樹：王柏融排中外野或三壘

5蔣淯安第四節連砍17分台啤逆轉勝

熱門新聞

1外傳馬查多已經決定加盟洋基！

2尤基里斯打擊怪到可以進名人堂

3印度前球后嘆戴資穎史上最難纏

4兄弟簽艾銳克　新球季洋將2投1野

5十大新秀　大谷惡魔指叉最恐怖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

泰山高中階梯訓練

澎湖男兒的花蓮夢

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

香蕉哥哥甜吻草莓姐姐！ 「結婚可以大方牽手了」

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366