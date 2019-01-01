哈登10戰轟408分　追平喬丹、Kobe史上第3人

▲火箭哈登近10戰轟下408分，火力極為驚人。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

火箭1日於主場113比101擊退灰熊，陣中王牌「大鬍子」哈登(James Harden)全場轟得43分、10籃板、13助攻大三元表現，哈登連4戰都單場至少拿下40分，更改寫隊史新高。而哈登近10戰共拿下驚人的408分，也成為繼喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)之後，NBA史上第3人10戰至少拿下400分。

近期「大鬍子」的飆分火力，只能用「恐怖」兩字形容，連同此戰轟下43分、10籃板、13助攻的大三元數據領勝在內，哈登近10戰共拿下408分，讓他成為聯盟史上繼喬丹、布萊恩兩大傳奇球星後，史上第3位能夠在10戰至少砍得400分。

此戰哈登的紀錄還不僅於此，個人連續4場得分都在40分以上，也讓他打破火箭隊史由馬龍(Moses Malone)原先所保持的連續3場40+隊史紀錄，哈登的兇猛火力可說完全展現。

事實上，哈登近期的得分火力狂飆，與他個人「買犯」數量兇猛有極大關鍵，此戰面對灰熊共站上罰球線27次(罰進其中21球)，近10戰共罰了149球，命中其中131球，等於每場共有「13.1分」來自罰球線，也證明哈登製造對手犯規能力，確實是聯盟翹楚。

靠著哈登近期得分火力爆增，火箭近10戰打出9勝1敗的亮眼表現，戰績也逐漸追上西區領先集團，目前戰績僅落後給金塊、勇士及雷霆，與快艇同為21勝15敗，若哈登真能帶領火箭走出開季低潮，要如他所言「連莊」年度MVP大獎，確實也並非不可能之事。

▲哈登「買犯」功力是聯盟頂尖。（圖／達志影像／美聯社）