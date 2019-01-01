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用本季第10度大三元復仇　雷霆衛少主場痛宰獨行俠

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▲雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克完成本季個人第10次大三元數據，主場痛宰獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

前一戰才在獨行俠主場錯失最後一擊，並以兩分之差飲恨輸球，雷霆當家一哥衛斯布魯克(Russell Westbrook)1日在重返雷霆主場後，果然用32分、11籃板、11助攻、4抄截，本季個人第10次大三元的數據表現，幫助雷霆以122比102大勝獨行俠，順利復仇成功，戰績也穩居西區第3位。

獨行俠與雷霆連兩天分別於彼此主場對決，前一戰在達拉斯以兩分之差飲恨之下，雷霆諸將此戰誓言將勝利留下。

開賽當家雙箭頭就火力全開，首節喬治(Paul George)就包辦16分之多，第2節則輪到衛斯布魯克狂飆，幫助雷霆半場就取得多達17分領先。

下半場衛少持續大演全能秀，揮別前役僅拿9分的低迷狀況，衛斯布魯克全場狂轟32分、11籃板、11助攻、4抄截，不僅完成本季個人第10次大三元，也順利幫助雷霆以20分大勝對手。

慘敗的獨行俠方面，巴恩斯(Harrison Barnes)拿下全隊最高25分，金童唐西奇(Luka Doncic)則是17分、6籃板、3助攻。

衛斯布魯克至今出賽28場，仍維持「場均大三元」21分、10.7籃板、10.1助攻表現。雷霆23勝13敗的戰績也高居西區第3位，後勢仍大有可為。

▲雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛少成功復仇擊敗獨行俠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 衛斯布魯克雷霆NBA籃球大三獨行俠
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