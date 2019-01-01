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轟43分大三元仍不滿　哈登：須更積極替球隊製造機會

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▲火箭哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登用單場43分大三元領軍擊敗灰熊，但賽後仍對自身表現不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

單場猛轟43分、10籃板、13助攻大三元表現領軍擊退灰熊，大鬍子」哈登(James Harden)不僅幫助火箭拿下近10戰內第9勝，這段期間共拿下408分，更是NBA史上第3人能達成此數據。但哈登在大勝過後仍不滿自身表現，「強調自己必須打得更具侵略性，才能幫助球隊製造更多機會。」

不僅成為繼喬丹(Michael Jordan)、布萊恩(Kobe Bryant)之後，NBA史上第3人10戰至少拿下400分的好手，哈登更是連續4戰都至少單場拿到40分，也打破了火箭隊史紀錄，可說是集各式榮耀於一身。

但哈登賽後仍高標準要求自己，強調自己仍有許多需要改進之處，「我在控制球的方面做得很差(個人單場9失誤)，給了對手太多因為失誤而出現的轉換快攻，我必須把球保護好，並且更侵略的幫助球隊製造機會。」

上季幫助火箭打下例行賽第1，個人也奪下生涯首座年度MVP殊榮，哈登本季整體表現持續加溫，也帶動火箭逐漸回到西區王座競爭者行列，對於哈登爭取年度MVP連莊，肯定也是大大加分。

▲火箭哈登。（圖／CFP）

▲哈登本季得分火力逐漸來到頂峰。（圖／CFP）

關鍵字： 哈登火箭NBA籃球James Harden年度MVP
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