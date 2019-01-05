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SBL／瘋狂射手梅奧人氣高　達欣專屬應援T搶上市

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▲達欣替超級洋將梅奧推出專屬應援T恤。（圖／記者杜奕君攝）

▲梅奧專屬應援T，12月就已經上市。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新竹報導

本季SBL改採雙洋將新制後，多位具備NBA資歷的好手紛紛來台效力，也讓聯賽整體戰力更加提升。其中名氣最大者，莫過於2008年NBA「選秀探花」梅奧(O.J. Mayo)，他在來台後也多次展現瘋狂射手本色，人氣指數極高。達欣球團也在12月搶先製作了梅奧的專屬應援T恤，並透露後續個人球衣也將問世。

打從與達欣正式簽約開始，梅奧從尚未踏上寶島時，就已經成為台灣球迷高度導論及關注焦點，開季至今除了曾有SBL本季次高的「單場39分」表現外，每場平均19.5分、7.2籃板、3.6助攻，表現也相當全面。

達欣球團自去年12月份開始，也正式推出印有梅奧姓名及背號的專屬應援T恤提供球迷選購，每件售價為650元。梅奧本人對於能有相關專屬產品問世，也感到相當開心，甚至他的女友更是大力支持。

▲達欣替超級洋將梅奧推出專屬應援T恤。（圖／記者杜奕君攝）

▲達欣本季球隊專屬商品，梅奧球衣後續也將問世。（圖／記者杜奕君攝）

達欣球團透露，「後續包括梅奧的專屬球衣也將問世，目前已經在進行相關打版製作，未來也可能配合最後一個循環的主場系列賽事，進行梅奧的專屬簽名會活動。」

達欣本季主場賽事將於3月22日及24日進行，地點則是台北和平籃球館。

▲▼2018.12.30 達欣vs金酒，麥克連（Anthony McClain）、梅奧（O.J. Mayo）、溫力煌、努涅茲（Angel Nunez）。（圖／籃協提供）

▲梅奧來到SBL後，得分火力相當耀眼。（圖／籃協提供）

關鍵字： 梅奧SBL達欣籃球O.J. Mayo
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