SBL／台籃「控衛世代」重現　本土主控5星齊發亮眼

▲林韋翰有機會完成年度助攻王2連霸。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

第16季SBL主打「雙洋將」新制，外界原本不免擔憂在鋒衛型小洋將大舉入侵情況下，可能造成本土球員表現造成壓縮，但本季各隊控衛在雙洋將加入後，反而增加更多場上助攻選擇，連帶也讓個人侵略性大幅提升，本季有5大本土後衛幾乎都打出生涯最佳表現，堪稱台灣籃壇的「控衛新世代」降臨。

美技助攻連發 林韋翰成場上傳球魔術師

本季至今打出最令人印象深刻表現者，莫過於打出「生涯年」表現的裕隆主控林韋翰，12月28日對台銀之戰，林韋翰繳出SBL史上首度的「25分、20助攻」表現，林韋翰至今繳出9.4分、3.2籃板、7.2助攻、1.7抄截，且場上不時出現大膽又富觀賞性的傳球及切入美技，有濃厚機會完成助攻王2連霸。



蔣淯安展大將之風 綠衫軍新一哥當之無愧

▲本季升格為台啤隊長，蔣淯安場上展現領袖價值。（圖／籃協提供）

而過去幾年成為中華男籃常客的蔣淯安，開季也帶領台啤戰績一飛沖天，揮別上季在谷底掙扎的低迷，重新擦亮綠衫軍招牌。雖然一度前額傷勢缺陣，但傷癒歸隊後就演出末節狂轟18分的領軍逆轉勝戲碼，蔣淯安本季平均繳出11.9分、2.7籃板、5.1助攻、1.4抄截，甚至有機會朝個人首座年度MVP獎項來努力邁進。



轉隊火力更凶猛 于煥亞成金酒後場核心

▲于煥亞轉戰金酒後，整體表現更加耀眼。（圖／籃協提供）

本季金酒戰績能夠持續穩居例行賽龍頭，除了雙洋將夏普、貝斯(已離隊)功不可沒外，季前自台啤轉隊而來于煥亞能夠快速融入，絕對是一大關鍵，即便先前曾表態主打「射手」會讓自己比較得心應手，但本季于煥亞仍繳出10.1分、3.5籃板、5.3助攻、1.4抄截，各項數據同樣也寫下生涯新高。



力拚年度MVP 林書緯飆分不手軟

▲林書緯本季得分火力大躍進。（圖／籃協提供）

季前就發下豪語要幫助富邦勇士爭冠並爭取年度MVP獎項，林書緯開季至今表現也確實相當耀眼，除了曾寫下本季至今單場最高「40分」紀錄，15.1分、3.3籃板、4.9助攻也確實夠水準，只要能夠幫助勇士軍團戰績更上層樓，林書緯確實有一拚年度MVP本錢。



巔峰猛虎領袖 蘇翊傑成熟球技掛帥

▲蘇翊傑是目前SBL最成熟巔峰控衛代表。（圖／籃協提供）

正值31歲的生涯巔峰時期，達欣當家主控蘇翊傑本季的整體表現更是耀眼，每場平均攻下16分是至今本土球員最佳表現，另添3.9籃板、4.5助攻、1.4抄截，表現同樣是SBL頂尖水準。

目前正值換血階段的猛虎軍團，有蘇翊傑在後場坐鎮，確實更有穩定籌碼，除了得分火力驚人外，老練的「買犯」功力，更值得前述幾名中生代後衛好好學習。

過往SBL在巔峰時期，「黃金世代」包括李學林、陳世念等國手球星，加上洪志善、王志群、簡明富，乃至於陳世杰、葛記豪等控衛戰將，曾讓台灣籃壇後場充滿高度競爭力，如今新的一代好手逐漸展現接班架勢，也讓SBL賽場的控衛新世代逐漸成型。