SBL／風城再戰3隊換洋將　金酒克羅埃西亞帥哥佐藍吸睛

▲金酒新洋將佐藍，是SBL史上首位克羅埃西亞籍洋將。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／台北報導

SBL例行賽連續第2周前進「風城」新竹，本周包括璞園、金酒、台銀都宣布登錄新洋將上陣，其中衛冕軍璞園找來具有NBA資歷的強森(Orlando Johnson)，至於金酒則找來SBL史上首位克羅埃西亞籍球員佐藍(Zoran Vrkic)。台銀則先找來史貝斯(Antwan Space)並找來金酒釋出的奴涅茲(Angle Nunez)，並更名「天使」。

身為衛冕冠軍，璞園本季打來表現確實有些起伏不定，本土與洋將之間的整合也始終無法達到總教練麥班達期望值，不過隨著先前找來凱爾(Kyle Meyer)後，具備傳球意識的他，確實讓璞園狀態逐漸走回正軌。

原定上周就該登場的新洋將強森，雖然因為護照被偷延遲1周上陣，但整體身手在過去就獲得NBA甚至歐洲籃壇肯定，2013年就曾隨溜馬來台打NBA季前熱身賽，強森此次前進SBL能否展現強大得分及破壞力，相信值得球迷們期待。

至於金酒上周出賽兩場的奴涅茲因戰力不符遭到撤換，球團也出奇招，找來SBL史上首位克羅埃西亞籍的197公分洋將佐藍，球風偏向鋒線的他外型相當帥氣，歐式球風也相當硬派，能否讓目前排名例行賽龍頭的金酒持續戰績狂燒，本周就將見分曉。

而開季始終戰績不見起色的台銀，也終於更換兩名洋將，包括199公分的史貝斯，以及找來金酒釋出的奴涅茲並改名「天使」，希望能帶給球隊最迫切需要的禁區防護，以及得分幫助。

▲被金酒釋出的奴涅茲，改名天使再戰台銀。（圖／籃協提供）

對於台銀來說，本季最大問題在於本土得分點本就偏少，先前找來的洋將確實也缺乏強大宰制力，此次找來的史貝斯即便身高未達兩公尺，但面框腳步、爆發力都有一定水準，而「天使」上周初來乍到，外線能力也有不錯發揮，應該會讓台銀得分火力有所提升，但團隊之間能否在短時間配合出足夠的化學效應，仍是球隊能否贏球的重要關鍵。

當然也別忘了SBL本土眾將的持續火燙發威，新竹例行賽首周就繳出聯賽16季以來首見「25分、20助攻」的裕隆主控林韋翰，能否挾著單周MVP榮耀持續帶領裕隆挑戰前兩名的台啤、金酒，另外包括蔣淯安、林書緯及蘇翊傑等聯盟頂尖控衛的對決，也是本季至今的精彩戲碼。

▲具有NBA溜馬資歷的強森(右)，本周將正式代表璞園上陣。（圖／籃協提供）