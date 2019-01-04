運動雲

> >

SBL／風城再戰3隊換洋將　金酒克羅埃西亞帥哥佐藍吸睛

ETtoday運動雲

▲維克奇(黑衣者)2013年曾隨母隊在NBA季前熱身賽對上七六人。（圖／達志影像／美聯社）

▲金酒新洋將佐藍，是SBL史上首位克羅埃西亞籍洋將。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／台北報導

SBL例行賽連續第2周前進「風城」新竹，本周包括璞園、金酒、台銀都宣布登錄新洋將上陣，其中衛冕軍璞園找來具有NBA資歷的強森(Orlando Johnson)，至於金酒則找來SBL史上首位克羅埃西亞籍球員佐藍(Zoran Vrkic)。台銀則先找來史貝斯(Antwan Space)並找來金酒釋出的奴涅茲(Angle Nunez)，並更名「天使」。

身為衛冕冠軍，璞園本季打來表現確實有些起伏不定，本土與洋將之間的整合也始終無法達到總教練麥班達期望值，不過隨著先前找來凱爾(Kyle Meyer)後，具備傳球意識的他，確實讓璞園狀態逐漸走回正軌。

原定上周就該登場的新洋將強森，雖然因為護照被偷延遲1周上陣，但整體身手在過去就獲得NBA甚至歐洲籃壇肯定，2013年就曾隨溜馬來台打NBA季前熱身賽，強森此次前進SBL能否展現強大得分及破壞力，相信值得球迷們期待。

至於金酒上周出賽兩場的奴涅茲因戰力不符遭到撤換，球團也出奇招，找來SBL史上首位克羅埃西亞籍的197公分洋將佐藍，球風偏向鋒線的他外型相當帥氣，歐式球風也相當硬派，能否讓目前排名例行賽龍頭的金酒持續戰績狂燒，本周就將見分曉。

而開季始終戰績不見起色的台銀，也終於更換兩名洋將，包括199公分的史貝斯，以及找來金酒釋出的奴涅茲並改名「天使」，希望能帶給球隊最迫切需要的禁區防護，以及得分幫助。

▲▼2018.12.29 金酒「天使」努涅茲（Angel Nunez）初亮相。（圖／籃協提供）

▲被金酒釋出的奴涅茲，改名天使再戰台銀。（圖／籃協提供）

對於台銀來說，本季最大問題在於本土得分點本就偏少，先前找來的洋將確實也缺乏強大宰制力，此次找來的史貝斯即便身高未達兩公尺，但面框腳步、爆發力都有一定水準，而「天使」上周初來乍到，外線能力也有不錯發揮，應該會讓台銀得分火力有所提升，但團隊之間能否在短時間配合出足夠的化學效應，仍是球隊能否贏球的重要關鍵。

當然也別忘了SBL本土眾將的持續火燙發威，新竹例行賽首周就繳出聯賽16季以來首見「25分、20助攻」的裕隆主控林韋翰，能否挾著單周MVP榮耀持續帶領裕隆挑戰前兩名的台啤、金酒，另外包括蔣淯安、林書緯及蘇翊傑等聯盟頂尖控衛的對決，也是本季至今的精彩戲碼。

▲▼璞園新洋將，強森（Orlando Johnson）與總教練麥班達。（圖／籃協提供）

▲具有NBA溜馬資歷的強森(右)，本周將正式代表璞園上陣。（圖／籃協提供）

關鍵字： SBL洋將佐藍金酒台銀史貝斯
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

推薦閱讀

用本季第10度大三元復仇　雷霆衛少主場痛宰獨行俠

轟43分大三元仍不滿　哈登：須更積極替球隊製造機會

SBL／史上首位克羅埃西亞洋將　金酒維克奇本周登場

SBL／台銀前NBA好手史密斯走人　新洋將史佩斯元旦報到

熱門新聞

洋基明星牛棚羅伯森出走！　2年2300萬美元改當費城人

丹東尼信任激發林來瘋　林書豪憶9失誤沒挨罵還接鼓勵電話

SBL／璞園登錄NBA資歷強森、金酒找佐藍　台銀撿走天使搭配史貝斯

中職／打完澳職賽程　統一獅3將趕不上開訓

勇士強碰11戰10勝火箭　柯爾：我們正見證最強大的哈登

中職／中信兄弟教練團陣容底定　再找一軍外籍打擊教練

讀者回應

﻿

最新新聞

1馬刺主場致謝畫面「雷納德超小」

2披18號球衣　菊池雄星：偉大選手背號

3風城再戰　金酒克國帥洋將吸睛

45後衛陣式　讓越南男足締造奇蹟

5約基奇：我是困在中鋒身體的後衛

熱門新聞

1洋基羅伯森3年約情定費城人

2豪哥憶林來瘋9失誤沒挨罵還獲鼓勵

3SBL／璞園、金酒、台銀洋將洗牌

4打完澳職賽　統一3將趕不上開訓

5柯爾：我們正見證最強大的哈登

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

中日會長盃青少棒　日本球員體驗腳底按摩

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

兒騎車被大車撞死！駕駛肇逃　母悲痛：請幫忙找行車紀錄器

國中生排隊玩鬼屋鬧哄哄... 他突喊2個字！嚇到瞬間安靜

孫安佐緋聞女友是她！　金髮妹「貼背交疊健身」

國道警元旦護送捐贈器官！　紅斑馬開道「34分鐘闖雪隧」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366