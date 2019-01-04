SBL／金酒佐藍登場仍吞4連敗　富邦勇士猛轟13分大勝

▲金酒佐藍在SBL初登場繳出20分、4籃板、5助攻。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新竹報導

SBL開打16季以來，首位克羅埃西亞籍洋將佐藍，4日獻出SBL處女秀，全場他雖轟下20分外帶4籃板、5助攻，但對手富邦勇士展現團隊旺盛火力，全隊共5人得分達雙位數，富邦下半場逐步拉開雙位數領先，最終99比86大勝，金酒則苦吞開季最長的4連敗。

撤換上周出賽兩場的奴涅茲(現為台銀網羅，並更名天使)，金酒本周再度起用新洋將，也是SBL史上首位克羅埃西亞籍的佐藍，球風明顯偏向2、3號位置的佐藍，上半場他就展現不錯的外線投射水準，金酒半場也僅以41比46落後。

但第3節富邦連續發動轉換快攻，加上郭少傑、賈西亞連續三分球命中，瞬間拉開多達17分領先，也就此奠定勝果，最終富邦就以13分勝出，也賞給金酒近期一波4連敗。

▲富邦林書緯此戰又貢獻19分、9助攻、4抄截。（圖／籃協提供）

富邦全場以賈西亞20分、10籃板最佳，林書緯19分、9助攻、4抄截最佳，郭少傑16分，米歇爾單場也有15分、10籃板、6阻攻進帳。

金酒方面，佐藍初試啼聲拿下20分、4籃板、5助攻，夏普則是全場最高26分外帶12籃板。

金酒教頭吳俊雄給予佐藍首戰表現肯定，「內容其實不錯，還是希望他趕快融入球隊，目前仍排他在4號位，他的身體厚實度也不差。」

對手富邦總教練許晉哲也說，「看得出來佐藍是個得分能力很強的選手，三分線退兩步都能投，在他還不了解隊友情況下今天都能5助攻，而且最可怕的是全場沒有失誤，我相信他會越來越好。」

▲郭少傑此戰替補貢獻16分。（圖／籃協提供）