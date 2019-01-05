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SBL／要金酒全隊忘記貝斯　吳俊雄：5連敗自己走出來

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▲金酒佐藍、吳俊雄。（圖／籃協提供）

▲金酒教頭吳俊雄坦言球隊適應貝斯離隊現況。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新竹報導

開季靠著貝斯、夏普「雙前鋒連線」，金酒一度雄霸例行賽龍頭寶座，但隨著貝斯因吸食大麻事件遭到開除，金酒近6戰僅拿1勝，且吞下本季最長5連敗低潮。金酒執行教練吳俊雄強調，「一直連敗，全隊都陷入極大壓力，打得有氣無力。現在我希望全隊都忘記貝斯，連敗要靠自己走出來！」

上季靠著拉莫斯坐鎮禁區，金酒打出隊史最佳表現，甚至直衝季後賽第2輪。本季雖然一度在尋找洋將上陷入困境，但隨著能飛擅扣的貝斯加盟後，金酒戰績也隨之一飛衝天，位居例行賽龍頭。

但貝斯日前卻鬧出吸食大麻事件，金酒球團選擇第一時間忍痛開除，但隨後在洋將接替人選上，卻始終無法找到合適人選，一路從伍茲換成奴涅茲，再到目前的佐藍，球隊近期更是苦吞5連敗低潮。

對於團隊狀況陷入困境，金酒教頭吳俊雄也苦思解決之道，「一直連敗，全隊都處在極大壓力中，打來有氣無力，即便開季戰績出色，但大家還是得趕快走出來，必須要很清楚我們已經沒有貝斯，甚至得忘記他，靠自己的力量走出來。」

對於初來乍到的新洋將佐藍，吳俊雄也強調，「確實還得給他磨合與融入的時間，連同兩場正式比賽，他等於才跟著我們打了4次，不斷更換洋將加上本周又是3連戰，我們面臨的考驗確實很硬。」

5連敗情況下，金酒6日還將面對目前的墊底爐主台銀，對於佐藍來說可能也是「期末考」考驗，若無法展現贏球霸氣，金酒也有極高可能再次更換洋將。

▲金酒佐藍、吳俊雄。（圖／籃協提供）

▲金酒新洋將佐藍此戰外線遭達欣徹底封堵。（圖／籃協提供）

關鍵字： 金酒吳俊雄SBL籃球佐藍
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