SBL／兩個新洋將都不打禁區　台銀無奈苦吞6連敗

▲台銀兩名新洋將打法又是相似且偏向外圍，令總教練韋陳明相當苦惱。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新竹報導

2019年首戰，台銀兩名新洋將天使(原金酒奴涅茲)與史貝斯也首度登場亮相，但台銀最終仍以75比89不敵璞園。天使拿下18分、10籃板、2抄截、2阻攻，史貝斯12分、6籃板、3阻攻，但兩人打法皆是「由外而內」情況下，仍讓台銀缺乏禁區有效嚇阻力，也讓總教練韋陳明只能無奈表示，「明日戰金酒再溝通。」

史貝斯加入練習兩天，天使更僅有1天情況下，台銀5日面對璞園可說是陷入苦戰，上半場就落後超過20分情況下，即便第3節一度追到僅8分差，但最終仍以14分輸球，苦吞近期一波6連敗。

▲璞園強森此戰表現又是勇冠三軍。（圖／籃協提供）

此戰璞園仍以NBA等級洋將強森的23分、8籃板、3助攻最佳，凱爾15分、5助攻，其餘本土則無人得分達雙位數。

璞園總教練麥班達強調，「強森今天明顯累了，昨日他的得分都在我們的戰術體系內，今天很明顯都是單打搶分，他跟凱爾明天都要打生涯首度3連戰，我也會再跟他們好好溝通。」

相形之下，苦吞6連敗的台銀顯然面臨更大考驗，兩名新洋將史貝斯、天使打法明顯偏向外圍，加上本土中鋒謝宗融此戰又右腳踝大扭，推估至少將缺陣半個月以上，更讓台銀薄弱的禁區戰力雪上加霜。

韋陳明賽後無奈表示，「天使畢竟先前看過，知道他的打法本來就是由外而內，但史貝斯我原本期待他有禁區破壞力，沒想到來練球首日就發現好像也是偏向外圍進攻，這點後面會把責任再劃分清楚。」

台銀兩位新洋將除了同質性極高外，還有另一項有趣插曲，身高測量為199公分的史貝斯，目測卻似乎和官方身高測量195公分的天使差不多高，且史貝斯身型明顯也偏消瘦，與韋總原先期待的「禁區保護者」角色，可能有段不小落差。

▲史貝斯打法同樣也偏向面框及外圍作戰。（圖／籃協提供）