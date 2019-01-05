運動雲

> >

SBL／兩個新洋將都不打禁區　台銀無奈苦吞6連敗

ETtoday運動雲

▲台銀韋陳明、天使、史貝斯，璞園強森。（圖／籃協提供）

▲台銀兩名新洋將打法又是相似且偏向外圍，令總教練韋陳明相當苦惱。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新竹報導

2019年首戰，台銀兩名新洋將天使(原金酒奴涅茲)與史貝斯也首度登場亮相，但台銀最終仍以75比89不敵璞園。天使拿下18分、10籃板、2抄截、2阻攻，史貝斯12分、6籃板、3阻攻，但兩人打法皆是「由外而內」情況下，仍讓台銀缺乏禁區有效嚇阻力，也讓總教練韋陳明只能無奈表示，「明日戰金酒再溝通。」

史貝斯加入練習兩天，天使更僅有1天情況下，台銀5日面對璞園可說是陷入苦戰，上半場就落後超過20分情況下，即便第3節一度追到僅8分差，但最終仍以14分輸球，苦吞近期一波6連敗。

▲台銀韋陳明、天使、史貝斯，璞園強森。（圖／籃協提供）

▲璞園強森此戰表現又是勇冠三軍。（圖／籃協提供）

此戰璞園仍以NBA等級洋將強森的23分、8籃板、3助攻最佳，凱爾15分、5助攻，其餘本土則無人得分達雙位數。

璞園總教練麥班達強調，「強森今天明顯累了，昨日他的得分都在我們的戰術體系內，今天很明顯都是單打搶分，他跟凱爾明天都要打生涯首度3連戰，我也會再跟他們好好溝通。」

相形之下，苦吞6連敗的台銀顯然面臨更大考驗，兩名新洋將史貝斯、天使打法明顯偏向外圍，加上本土中鋒謝宗融此戰又右腳踝大扭，推估至少將缺陣半個月以上，更讓台銀薄弱的禁區戰力雪上加霜。

韋陳明賽後無奈表示，「天使畢竟先前看過，知道他的打法本來就是由外而內，但史貝斯我原本期待他有禁區破壞力，沒想到來練球首日就發現好像也是偏向外圍進攻，這點後面會把責任再劃分清楚。」

台銀兩位新洋將除了同質性極高外，還有另一項有趣插曲，身高測量為199公分的史貝斯，目測卻似乎和官方身高測量195公分的天使差不多高，且史貝斯身型明顯也偏消瘦，與韋總原先期待的「禁區保護者」角色，可能有段不小落差。

▲台銀韋陳明、天使、史貝斯，璞園強森。（圖／籃協提供）

▲史貝斯打法同樣也偏向面框及外圍作戰。（圖／籃協提供）

關鍵字： 台銀韋陳明史貝斯天使璞園麥班達
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

SBL／龍頭還不夠　周俊三：排名第1和A級球隊是兩回事

SBL／賈西亞回歸沒輸過　富邦狂掃6連勝宰龍頭台啤

SBL／台灣三分線距離太短　梅奧調整肌肉記憶狂飆分

SBL／要金酒全隊忘記貝斯　吳俊雄：5連敗自己走出來

熱門新聞

水手帶鈴木一朗到日本開幕　如果7安打就續留大聯盟

中職／3年前今天風光加盟兄弟　林智勝如今面臨去留抉擇

韓國瑜效應！崇越隼鷹要搬到高雄　高市要有城市隊了

中職／劉芙豪赴美巧遇風神　難忘當年汗水流不停

UBA／離譜吹判！最後19.7秒竟然能重打？　高師大贏球變輸球

道奇去年最後悔的事　美媒：續留柳賢振

讀者回應

﻿

最新新聞

1中學五人制北市復興奪北區第一

2棄投從打成功多　杜家明年輕轉型

3譚緹回歸ATTACKLINE台電仍收15連勝

4企排下半季conti闖過五局收第2勝

5投球遇瓶頸　杜家明新球季轉三壘

熱門新聞

1鈴木一朗日本開幕　7安打續留

23年前風光加盟兄弟　林智勝如今面臨去留

3高市要有城市隊了　崇越要搬到高雄　

4劉芙豪赴美遇風神　難忘汗水不停

5裁判讓比賽重打？高師勝利被搞掉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366