SBL／賈西亞回歸沒輸過　富邦狂掃6連勝宰龍頭台啤

▲富邦在賈西亞加盟後，至今仍未嘗敗績。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新竹報導

「賈西亞加米歇爾」似乎成為富邦勇士的必勝方程式！在找來賈西亞回鍋SBL，富邦至今仍未嘗敗績，5日再以93比88擊敗目前例行賽龍頭台啤，勇士軍團目前狂掃6連勝，近況熱到發燙。

賽前處於5連勝高峰的富邦，此戰碰頭目前例行賽龍頭台啤，此戰綠衫軍也找回台啤熊及啦啦隊女郎助陣，現場氣氛相當火燙。

兩軍交手也出現激烈對決，台啤「瘋狂射手」愛德此戰火力狂飆，帶領綠衫軍上半場取得5分小幅超前。

▲台啤愛德轟33分仍無力回天。（圖／籃協提供）

但富邦第3節開始急起直追，末節靠著劉韋辰三分冷箭取得超前，隨後台啤雖靠著當家主控蔣淯安追成80平，但終場前1分55秒米歇爾抄截後爆扣得手，即便蔣淯安終場前18.6秒再度三分進球追成4分差，但富邦最終仍以5分勝出，笑納6連勝。

自從找來賈西亞後取得5勝0敗佳績，富邦總教練許晉哲強調，「一直以來球隊都欠缺有威脅性的4號位置，因此雙洋將補強當然從此處下手，賈西亞也很珍惜回鍋機會，現在我們就是進攻找賈西亞、防守由米歇爾扛，最可貴的是他倆都不貪功，也願意鼓勵本土球員。」

▲台啤啦啦隊熱舞吸睛。（圖／籃協提供）

富邦全場又是4人得分達雙位數，賈西亞貢獻24分、9籃板、2抄截，米歇爾16分、13籃板、4抄截，蔡文誠17分，林書緯也有10分、9助攻。

輸球的台啤方面，愛德拿下全場最高33分外帶5籃板、4助攻，蔣淯安19分、4籃板、3助攻、3抄截。

▲米歇爾捍衛富邦禁區相當稱職。（圖／籃協提供）