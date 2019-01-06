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SBL／生涯800顆三分　呂政儒下一步超越田壘成總得分王

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▲裕隆林韋翰、呂政儒，達欣范耿祥、林宜輝。（圖／籃協提供）

▲呂政儒SBL生涯投進805顆三分球，穩居史上第1位。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新竹報導

6日對達欣之戰，裕隆當家射手呂政儒砍進生涯第800顆三分球，獨居SBL史上首位。賽後他淡然表示一切僅是過程。不過呂政儒下一步還有更遠大紀錄得以超越，連同此戰轟下24分在內，呂政儒生涯總得分已經來到4860分，只要再拿24分，就將打破田壘所保持4883分SBL紀錄，成為SBL史上「總得分王」。

自SBL第2季加入後，至今經歷15季磨練，呂政儒不僅成為SBL的看板球星，更是中華男籃不可或缺的當家射手代表。

本季仍持續在裕隆扮演進攻要角，呂政儒6日又用24分、2籃板、5助攻的精采表現，幫助裕隆驚險擊敗達欣，此戰呂政儒不僅在首節就達成生涯第800顆三分球，單場三分球14投6中，更讓他目前累積805顆三分彈，穩居SBL史上第1人。

對於「800顆」里程碑，呂政儒賽後淡然表示，「這一切就是過程，我也不可能投到600、700顆就不投了，這最多只能代表我在這個聯賽待得夠久吧。」

不過呂政儒接下來還將有一項難能可貴紀錄誕生，目前他的SBL生涯總得分來到4860分，距離SBL史上「總得分王」田壘的4883分，僅剩下23分差距，呂政儒接下來只需要再拿24分，就能獨居SBL總得分排行榜首位，屆時達標肯定又將是一大重要里程碑。

▲裕隆呂政儒、桑尼。（圖／籃協提供）

▲呂政儒接下來將挑戰田壘所保持的4883分SBL總得分紀錄。（圖／籃協提供）

關鍵字： 呂政儒裕隆SBL籃球田壘三分球
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