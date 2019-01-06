SBL／林韋翰單場又19助攻　達欣輸球批裁判外力介入

▲即便僅有單洋將在陣，林韋翰單場又傳出19助攻領軍奪勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新竹報導

即便桑尼仍因傷缺陣，但裕隆6日僅靠單洋將仍打出絕佳表現，林韋翰單場又是14分、19助攻，搭配達成生涯第800顆三分球里程碑的呂政儒也砍下24分，裕隆最終107比101擊敗達欣。但此戰火爆衝突不斷，林宜輝更因關鍵違反運動道德犯規加技術犯規狀況，令達欣賽後表態不滿裁判尺度。

此戰桑尼仍因下背部緊繃缺陣，但僅剩的洋將道森開賽就強勢猛攻，全場27分、19籃板進帳，成為裕隆內線最大屏障。

兩軍前3節打完戰成78平，終場前1分30秒高張力終於衝突爆發，周柏臣犯規後續動作引發林宜輝不滿，遭裁判吹判違反運動道德犯規，隨後林宜輝又針對此次判決提出質疑，再遭追加技術犯規(因前一個U已5犯離場，此技術犯規記在教練團)，裕隆掌握最後主動權，最終6分收勝。

▲達欣林宜輝決勝期連續吞下關鍵違反運動道德犯規後，情緒相當不滿。（圖／籃協提供）

此戰僅靠1名洋將撐場，照樣擊敗雙洋將在陣的達欣，全場又傳出19次助攻的主控林韋翰功不可沒，賽後他笑說，「可能紀錄台助攻標準比較寬，我自己都不知道傳了這麼多，但能幫助球隊贏球就很開心。」

裕隆教頭李啟億則表示，「今天本土球員的發揮真的很棒，若此戰輸球，下周桑尼又無法歸隊情況下，也不排除找另一名洋將先來代打的可能。但這場本土球員挺得住，確實給了教練團很大信心，至於桑尼方面就最多會讓他再休1周。」

至於輸球的達欣方面，梅奧又轟下32分、7籃板、6助攻、3抄截，蘇翊傑16分、5助攻、3抄截，麥克連則是21分、13籃板，至於險些引發賽末衝突的林宜輝，犯滿退場前則貢獻12分、6籃板。

但此戰輸球，達欣方面仍對裁判尺度不滿，賽後總教練范耿祥甚至直言，「輸球的主因就在3個裁判，如果那幾個得利球不這樣吹，或許勝負還很難說，但這樣的吹法等於宣判球隊死刑。」

▲達欣總教練范耿祥(中)賽後直言裁判就是此戰輸球主因。（圖／籃協提供）