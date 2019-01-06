SBL／本季助攻變容易？　台籃接軌FIBA新觀念是關鍵

▲林韋翰6日又傳出單場19助攻表現。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新竹報導

目前以場均7.8助攻，暫居SBL本季助攻王的裕隆主控林韋翰，6日對上達欣之戰又有單場19助攻的爆量表現。賽後就連他自己都幽默表示，「可能本季紀錄台對助攻認定放寬。」不過事實上，FIBA自2017年就來台為SBL紀錄台人員講習，特別是在助攻認定上，也逐漸與國際接軌，才會出現助攻認定較為放寬狀況。

12月28日才寫下單場25分、20助攻的史無前例紀錄，林韋翰6日對達欣之戰又寫下單場19助攻表現，本季他個人已經有5場比賽助攻突破雙位數，在比賽時間為40分鐘的SBL賽場上，確實相當令人驚艷。

林韋翰在得知自己單場又傳出19助攻後表示，「或許是本季紀錄台在助攻認定上放寬了些，我自己也不知道助攻有這麼多。」

但本季SBL助攻認定是否真的較往年放寬？籃協方面透露，事實上自2017年起，FIBA就多次派員來台為SBL紀錄台人員上課，目的就是接軌國際現行尺度，在助攻認定上，確實與傳統認定方式有所不同，也讓現在的SBL球員助攻數有提升趨勢。

細看本季SBL「助攻榜」，前10名選手平均助攻數都至少在4次以上，固然雙洋將新制有助於開創更多得分機會，但本季各隊主力控衛因此受惠，似乎也是不爭事實。

▲本季雙洋將新制上路，也幫助球員出現更多助攻表現。（圖／籃協提供）