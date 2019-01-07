沒了詹皇就成爛隊　湖人詹姆斯缺陣時進攻效率墊底

▲詹姆斯鼠蹊部拉傷，湖人近期僅打出1勝5敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

連同7日以86比108遭灰狼痛宰在內，湖人近期在頭號球星詹姆斯(LeBron James)缺陣情況下，戰機僅有1勝5敗。且更糟糕狀況在於，這6戰期間，球隊的整體進攻效率值僅有「99.4」，名列聯盟30支球隊中的墊底，也顯現湖人團隊在少了詹皇壓陣之下，情況確實群龍無首。

本季湖人在聯盟頂尖球星詹姆斯加盟後，至今戰績21勝19敗，目前仍穩住西區第8位席次，若非詹皇日前因鼠蹊部拉傷缺陣，讓近期湖人慘吞1勝5敗狀況，球隊排名甚至可以再向上提升不少。

但詹姆斯缺陣情況下，湖人的年輕好手們確實出現戰力動盪狀況，根據美國媒體統計，詹皇缺陣6戰情況下，湖人的整體進攻效率甚至僅有99.4，排名同期聯盟墊底，也難怪球隊在這段期間僅1勝入袋，狀況確實相當不理想。

詹姆斯本季平均可繳出27.3分、8.3籃板、7.1助攻、1.3抄截，平均上場時間仍高達34分39秒，但已經是生涯至今最低的單季平均上場時間，不過詹姆斯儼然仍是紫金軍團的攻守中樞，若他的傷勢還需要持續休養，勢必將對湖人的整體狀況造成更多震盪。



▲少了詹姆斯情況下，湖人整體進攻表現大走樣。（圖／達志影像／美聯社）