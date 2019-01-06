SBL／金酒佐藍大爆發轟32分助勝　台銀悲情吞7連敗

▲金酒佐藍轟下32分，打出加盟SBL代表作。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新竹報導

賽前分別處於5連敗及6連敗低潮的金酒與台銀，6日晚間在新竹例行賽壓軸交手，此戰也是天使(在金酒原名奴涅茲)在無縫接軌轉戰台銀後，首度面對前東家。但此戰風采全被金酒克羅埃西亞射手佐藍搶下，他全場狂轟32分、6籃板、3助攻，搭配擺脫低潮的于煥亞貢獻22分，金酒96比88勝出，賞給台銀7連敗。

兩隊都想走出連敗低潮下，開賽金酒就靠新洋將佐藍先發制人，此戰這位SBL史上首位克羅埃西亞籍的洋將大殺四方，15投11中，轟下來台代表作的32分、6籃板、3助攻，幫助金酒半場取得7分領先。

但台銀在下半場發揮亂刀流打法急起直追，張博勝在第3節終了前1分54秒的三分球，幫助球隊追成65平，但隨後台銀靠著佐藍、夏普接連單打命中，重新要回小幅領先。

末節金酒則輪到前兩戰表現低迷的于煥亞跳出，在他單節獨拿12分，包含多次三分線外一大步的精準冷箭帶動下，金酒最終8分險勝，除了終於終止5連敗之外，也賞給台銀悲情的7連敗。

▲于煥亞末節外線冷箭連發，幫助金酒止敗收勝。（圖／籃協提供）

金酒執行教練吳俊雄表示，「很開心，終於在第3周的低潮狀態下，最後一戰止血，這場比賽消失很久的阿亞(于煥亞)也終於回來了，今天我感覺佐藍也完全融入了團隊。」

至於打出來台至今代表作的佐藍則表示，「此戰自己睡飽了，所以特別有力，加上經歷連敗低潮，因此除了鼓勵隊友，也希望從自己開始展現進攻欲望。」

而苦吞7連敗的台銀方面，兩名新洋將以天使表現較佳，此戰他面對前東家繳出25分、7籃板、4抄截，至於史貝斯則僅有18分、3籃板、3助攻，仍未展現教練團期待的禁區破壞力。

台銀教頭韋陳明賽後無奈表示，「如何讓雙洋將趕快融入，就是下周該做的事，目前我們也沒考慮再換洋將，以現有的人員去做，改不了別人就試著改變自己。」

▲台銀近期苦吞7連敗。（圖／籃協提供）