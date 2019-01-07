WSBL／「SHERO」女力加持　全新包裝官方LINE帳號上線

▲WSBL第14季開季記者會，眾家好手展現SHERO活力。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

第14季WSBL聯賽將於1月14日正式點燃戰火，雖然新賽季女籃面臨眾多好手西進，人才流失狀況，但聯賽改從制度、行銷兩大層面著手，包括展逸國際行銷、沛肯品牌視覺行銷聯手合作，打造全新主視覺與「SHERO」口號，同時官方LINE帳號也正式上線，期待女籃熱度更加提升，也吸引更多球迷入場。

近年來WSBL雖有固定死忠支持球迷，但缺乏行銷甚至電視轉播，卻也是不爭事實，此次中華籃協特別聯手展逸國際行銷、沛肯品牌視覺行銷，重新規劃行銷，也為新一季聯賽進行打造包裝，並以SHE+HERO所組成的「SHERO」作為全新口號，並設計聯賽全新主視覺，希望帶給球迷嶄新感受。

7日開季記者會上，各隊女將也紛紛到場出席，其中尋求WSBL后冠9連霸的國泰女籃，本季共流失3位好手，但總教練鄭慧芸仍信心滿滿，強調衛冕連霸決心。

▲國泰女籃本季將挑戰WSBL冠軍9連霸。（圖／籃協提供）

當家球星「小丁」林育庭今天也披上「鋼鐵人」披風，喊話本季全隊將用鋼鐵般的防守意志，令各隊無法越雷池一步，持續連霸大業。

另外在賽制方面，例行賽確定進行5個循環，其中前2循環將於台北市立體育館進行，第3循環開始將移師板橋體育館，至於4月10日到12日則在板橋體育館進行年度冠軍及季軍戰。

而行銷方面，除了全新官方網站及周邊商品即將推出外，WSBL的官方LINE帳號(WSBL女子超級籃球聯賽)也搶先曝光，希望與球迷擁有更多互動機會，另外在電視轉播方面，則確定將由Eleven Sports場場直播，至於現場方面仍將維持免費入場，希望吸引更多球迷到場觀戰。

▲台電女將郭佳紋今日開場以神力女超人風格登場。（圖／籃協提供）