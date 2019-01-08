英格雷強勢代表作轟29分　輾壓獨行俠終止3連敗

▲湖人英格雷展現強勢進攻企圖心，終於幫助球隊終止3連敗。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

在詹姆斯(LeBron James)鼠蹊部拉傷缺陣情況下，湖人近期僅1勝5敗的低迷戰績，顯然令年輕的湖人軍團們力圖振作。8日客場挑戰獨行俠之戰，「球哥」博爾(Lonzo Ball)繳出21分、7籃板、5助攻，英格雷(Brandon Ingram)更是帶傷拚出本季新高29分，湖人下半場靠著團隊火力外加強勢防守，107比97贏球止敗。

面對本季有超級新人「金童」唐西奇(Luka Doncic)坐鎮的獨行俠，湖人開賽就陷入落後危機，上半場獨行俠就猛轟67分，令湖人陷入多達13分落後。

但紫金軍團第3節開始急起直追，英格雷在掌握大量球權情況下，多次強勢挑戰籃框取分，或製造對手犯規站上罰球線，加上博爾、哈特(Josh Hart)也加入搶分，同時防守加壓，湖人在此節打出「32比13」的猛烈反擊，戰況就此逆轉。

末節湖人即便火力驟降，但防守端仍有效限制獨行俠搶分，下半場獨行俠全隊合計僅拿下30分，替補更僅拿6分，是輸球最大主因。

終場前1分3秒，英格雷再度大膽切入左手挑籃取分，幫助湖人拉開9分差距，也就此奠定勝果，湖人也終於止住3連敗，穩住現有西區第8席位。

英格雷此戰帶傷轟下本季個人新高29分外帶3籃板、6助攻，至於博爾則有21分、7籃板、5助攻，哈特則是14分、12籃板、6助攻。

輸球的獨行俠方面，唐西奇27分、8籃板，小喬丹(DeAndre Jordan)則有10分、19籃板。

▲獨行俠唐西奇轟下27分，可惜隊友下半場火力驟降吞敗。（圖／達志影像／美聯社）