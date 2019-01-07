SBL／于煥亞揮別低潮爆發　金酒佐藍續留仍有變數

▲于煥亞找回投籃手感，是金酒止敗關鍵。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

上周金酒面臨高強度3連戰，但6日終於靠著主力射手回神，全場猛砍22分帶動下贏得勝利，也終止先前5連敗低潮。日前陷入小小低潮的于煥亞，在找回果決出手感覺後，果然得分回升。但金酒此戰又面臨夏普腳踝受傷狀況，加上佐藍地位仍不穩固，是否要進行洋將更換，恐怕還得再評估。

陷入5連敗低潮，金酒在新竹例行賽最終戰終於力克台銀，也收下久違勝利。其中當家射手于煥亞的回神絕對是一大關鍵，上半場僅拿1分情況下，于煥亞下半場果斷出手，個人猛砍21分，成為擊敗台銀的關鍵人物。

近來有些身體微恙(淋巴結發炎)，于煥亞強調，「自己在下半場找回果斷出手感覺，看來收到不錯效果。」

至於金酒教頭吳俊雄則透露，「賽前也特別和于煥亞溝通，也調整替他設計更多戰術，還是讓他放膽去進攻。」

另外金酒洋將方面，夏普傳出扭傷腳踝狀況，確實讓他在場上攻守都無法隨心所欲。

至於克羅埃西亞洋將佐藍方面，雖然全場猛砍32分、6籃板、3助攻，是贏球最大功臣，但佐藍在球隊地位仍不穩固，金酒球團方面仍可能進行洋將更替，但詳細狀況恐怕也得視夏普傷勢而定，目前球隊洋將狀況可說是牽一髮而動全身。

▲佐藍仍有可能遭金酒撤換。（圖／籃協提供）