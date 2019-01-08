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SBL／泰勒再度回鍋　金酒本周測試決定是否換洋將

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▲▼台銀，泰勒（Joseph Taylor）。（圖／籃協提供）

▲泰勒本周將前往金酒進行測試。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

上周才靠著史上首位克羅埃西亞籍洋將佐藍狂轟32分止敗，金酒本周的洋將狀況又將再有變數。球團方面8日晚間將找來先前回鍋效力台銀，卻因傷遭到釋出的洋將泰勒，今、明兩天金酒確定由3名洋將佐藍、泰勒、夏普同時進行測試，決定最終將由哪兩名洋將登錄上陣。

本季金酒開季靠著雙前鋒洋將貝斯、夏普打出傲人表現，一度獨居例行賽龍頭寶座，不過隨著貝斯鬧出持有大麻事件遭開除後，金酒苦吞一波5連敗，也讓球隊陷入不小低潮。

即便先後更換了伍茲、奴涅茲(現台銀天使)及最新的克羅埃西亞射手佐藍，但金酒似乎仍未找到最理想的洋將陣型，本周球團將找來先前回鍋效力台銀的泰勒測試，決定最終登錄人選。

12月回鍋台銀效力的泰勒，首戰就繳出27分、11籃板、5助攻表現，不料第2戰對上裕隆就出現左腳踝大扭狀況，也讓他自12月7日開始養傷，最終台銀也在他傷勢未癒情況下選擇釋出。

目前仍留在台灣的泰勒，恢復狀況據了解已經接近康復，金酒球團也決定給予測試機會，預計今晚他就將加入球隊練習。

▲金酒佐藍，富邦林書緯、郭少傑。（圖／籃協提供）

▲佐藍是否能夠續留，金酒本周仍將評估。（圖／籃協提供）

不過金酒方面強調，目前包括夏普、佐藍以及泰勒，還是要視這兩天的練球狀況，才會決定最終留下名單，因此本周金酒洋將究竟將登錄哪兩人，恐怕仍將有不小變數。

至於先前傳出腳踝受傷的夏普，經過休兵日調整後，確定並無大礙，目前金酒洋將3選2的狀況究竟會有如何走向，等泰勒實際加入練習後，應該就可見真章。

金酒目前戰績11勝7敗，與裕隆並列目前例行賽首位。

▲金酒夏普、伍茲、吳俊雄。（圖／籃協提供）

▲夏普腳踝傷勢應該沒有大礙。（圖／籃協提供）

關鍵字： 泰勒金酒台銀洋將SBL籃球
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