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ABL／阿提諾感人猛扣大扭　夢想家「高壓氧」助恢復

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▲夢想家中鋒阿提諾接受高壓氧治療。（圖／取自寶島夢想家粉絲團）

▲夢想家中鋒阿提諾接受高壓氧治療。（圖／取自寶島夢想家粉絲團）

記者杜奕君／台北報導

上周日夢想家雖然吞下本季主場首敗，但當家中鋒阿提諾(Will Artino)奮力演出隔人爆扣後腳踝大扭，仍選擇吞止痛藥上陣的拚戰精神，也獲得了球迷及球團高層的一致好評。為了讓這位禁區支柱能夠早日恢復並減輕賽後疲勞，夢想家也特別和秀傳醫院配合，為阿提諾提供NBA等級的「高壓氧」設備恢復至最佳狀態。

本季戰績大幅提升的夢想家，上周末主場兩戰取得1勝1敗，目前戰績仍高居聯盟第3位，表現相當亮眼。

被台灣球迷視為下一個「歸化希望」的211公分中鋒阿提諾，開季至今平均可繳出18.6分、10.9籃板、2.3助攻、1阻攻表現亮眼，稱職扮演了夢想家禁區門神的角色。

上周日對上騰飛之獅一戰，阿提諾更在上演一次精彩快攻隔人爆扣後，落地不慎腳踝大扭，當場痛苦倒地不起，但他選擇在防護員重新貼紮，並吞了3顆止痛藥後重新回到賽場，奮戰精神贏得一致好評。

夢想家球團為了提供阿提諾最好的恢復與照料，日前也趁著球隊休兵日，讓阿提諾與另一位本季表現優異的好手錢肯尼前往彰化秀傳醫院，進行高壓氧治療，透過這種NBA等級的恢復設備，也希望讓兩人的疲勞得到緩解，恢復身體最佳狀態。

▲夢想家中鋒阿提諾接受高壓氧治療。（圖／取自寶島夢想家粉絲團）

▲夢想家中鋒阿提諾(右)與錢肯尼接受高壓氧治療。（圖／取自寶島夢想家粉絲團）

關鍵字： 夢想家阿提諾ABL籃球高壓氧歸化
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